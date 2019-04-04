Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с ориентировочным периодом поставки Срок начала поставки не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» июля 2019г. включительно. 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика