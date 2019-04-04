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    Главная / Торги / Поставка специальной одежды

    Поставка специальной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 06:0004.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661153Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной одеждыЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907661153

    Уникальный номер закупки

    168/60-А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:35

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение о внесении изменений

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 16:0015.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661153Подведение итогов не позднее Поставка специальной одеждыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды

    Начальная цена

    1 932 567,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ориентировочным периодом поставки Срок начала поставки не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» июля 2019г. включительно. 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.131

    Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12.1

    Производство спецодежды, кроме изготовленных по индивидуальному заказу

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды, кроме изготовленных по индивидуальному заказу"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    6 462 550
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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