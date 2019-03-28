Поставка материалов для ремонта и содержания газовых баллонов для нужд ООО «Ростгаз»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

поставка товара партиями в течение 3-х рабочих дней с момента оформления заявки Заказчиком. Оплата- 100% по факту поставки партии товара в течение 25 календарных дней, оформления счета и др. сопровод. документов в соответствии с Приложением № 6 Техническим заданием