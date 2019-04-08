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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года

    Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907687735Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907687735

    Уникальный номер закупки

    111/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 06:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Услуги по комплексному обслуживанию помещений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 11:00 GMT +308.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907687735Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 11:0008.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907687735Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 17:0007.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687735Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687735Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года

    Начальная цена

    4 830 688,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится ежемесячно, в течение 15 календарных дней после подписания актов оказания услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    81.10.10.000

    Услуги по обслуживанию помещений комплексные

    Классификатор ОКВЭД2

    81.10

    Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных систем зданий АО «ОмскВодоканал» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года"

    Кол-во: 1

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