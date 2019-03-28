Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставки услуг по предоставлению персонала (кондукторов)

    поставки услуг по предоставлению персонала (кондукторов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661168Дата и время окончания срока приема заявок поставка услуг по предоставлению персонала (кондукторов)КазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31907661168

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставки услуг по предоставлению персонала (кондукторов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация об электронной закупке

    Приложение №1 Проект Договора

    Приложение №2 Техническое задание

    Основание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС ГОРОДА КАЗАНИ
    Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ

    Юридический адрес

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,

    Почтовый адрес

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8

    Контактный телефон

    +7 843 533-72-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    ootkm218@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисарина Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие Эта группировка не включает: - услуги по обеспечению функционирования трудовых ресурсов в сочетании с наблюдением или осуществлением предпринимательской деятельности, см. класс, к которому причислена соответствующая экономическая деятельность такого предприятия; - услуги по предоставлению только одной из функций трудовых ресурсов, см. класс соответствующей экономической деятельности такой функции

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка услуг по предоставлению персонала (кондукторов)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 23:5901.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661168Подведение итогов не позднее поставка услуг по предоставлению персонала (кондукторов)Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка услуг по предоставлению персонала (кондукторов)

    Начальная цена

    10 795 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    70000 часов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул.Нурсултана Назарбаева, д.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ежемесячно, в течение 15-ти рабочих дней с даты предоставления документов (акт об оказании услуг, табель фактически отработанного времени) за отчетный месяц
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
    Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ

    Адрес местонахождения

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8

    Классификатор ОКПД2

    78.30.14.000

    Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие в области транспорта, складирования, логистики или промышленности

    Классификатор ОКВЭД2

    78.30

    Деятельность по подбору персонала прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по подбору персонала прочая"

    Кол-во: 70000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить