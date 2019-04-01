Выполнение работ по капитальному ремонту четырех вертикально-фрезерных станков модели 6Р12 (заводской № 311, 1975 г.в.; №301, 1975 г.в.; №1190, 1973 г.в.; №572, 1983 г.в. ) с установкой устройства цифровой индикации (УЦИ), заменой и ремонтом электрооборудования, приводов подачи, главного движения, и проведению пуско-наладочных и других работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907660446 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту четырех вертикально-фрезерных станков модели 6Р12 (заводской № 311, 1975 г.в.; №301, 1975 г.в.; №1190, 1973 г.в.; №572, 1983 г.в. ) с установкой устройства цифровой индикации (УЦИ), заменой и ремонтом электрооборудования, приводов подачи, главного движения, и проведению пуско-наладочных и других работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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