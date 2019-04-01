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Номер извещения
31907660446
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту четырех вертикально-фрезерных станков модели 6Р12 (заводской № 311, 1975 г.в.; №301, 1975 г.в.; №1190, 1973 г.в.; №572, 1983 г.в. ) с установкой устройства цифровой индикации (УЦИ), заменой и ремонтом электрооборудования, приводов подачи, главного движения, и проведению пуско-наладочных и других работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Выполнение работ по капитальному ремонту четырех вертикально-фрезерных станков модели 6Р12 (заводской № 311, 1975 г.в.; №301, 1975 г.в.; №1190, 1973 г.в.; №572, 1983 г.в. ) с установкой устройства цифровой индикации (УЦИ), заменой и ремонтом электрооборудования, приводов подачи, главного движения, и проведению пуско-наладочных и других работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660446Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту четырех вертикально-фрезерных станков модели 6Р12 (заводской № 311, 1975 г.в.; №301, 1975 г.в.; №1190, 1973 г.в.; №572, 1983 г.в. ) с установкой устройства цифровой индикации (УЦИ), заменой и ремонтом электрооборудования, приводов подачи, главного движения, и проведению пуско-наладочных и других работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту четырех вертикально-фрезерных станков модели 6Р12 (заводской № 311, 1975 г.в.; №301, 1975 г.в.; №1190, 1973 г.в.; №572, 1983 г.в. ) с установкой устройства цифровой индикации (УЦИ), заменой и ремонтом электрооборудования, приводов подачи, главного движения, и проведению пуско-наладочных и других работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
Начальная цена
3 707 540,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, 141700, Московская область, г.Долгопрудный, пл. Собина, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
33.12.22.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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