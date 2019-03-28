www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907660372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Мыло туалетное
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Почтовый адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Контактный телефон
+7 3812 30-27-06
Факс
+7 3812 31-92-63
Адрес электронной почты
saturn@saturn-omsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Охрименко Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/г Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мыла туалетного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907660372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мыла туалетногоАдминистративные округа г Омска/г Омск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 10:0028.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907660372Дата и время вскрытия заявок Поставка мыла туалетногоАдминистративные округа г Омска/г Омск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мыла туалетного
Начальная цена
408 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16800 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г ОмскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Сатурн
Все закупки и тендеры ПАО Сатурн
Адрес местонахождения
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
20.41.31
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.