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    Главная / Торги / Мыло туалетное

    Мыло туалетное

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907660372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мыла туалетногоАдминистративные округа г Омска/г ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907660372

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Мыло туалетное

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    договор

    антикоррупционная оговорка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Сатурн
    Все закупки и тендеры ПАО Сатурн

    Юридический адрес

    644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41

    Почтовый адрес

    644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41

    Контактный телефон

    +7 3812 30-27-06

    Факс

    +7 3812 31-92-63

    Адрес электронной почты

    saturn@saturn-omsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Охрименко Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/г Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мыла туалетного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907660372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мыла туалетногоАдминистративные округа г Омска/г Омск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 10:0028.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907660372Дата и время вскрытия заявок Поставка мыла туалетногоАдминистративные округа г Омска/г Омск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660372Подведение итогов не позднее Поставка мыла туалетногоАдминистративные округа г Омска/г Омск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мыла туалетного

    Начальная цена

    408 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    16800 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г ОмскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата, поставка осуществляется 1 раз в квартал по 4200 штук.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Сатурн
    Все закупки и тендеры ПАО Сатурн

    Адрес местонахождения

    644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41

    Классификатор ОКПД2

    20.41.31

    Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 15000

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