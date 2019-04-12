Запрос предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по ремонту крыши здания холодильных машин

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907660289 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по ремонту крыши здания холодильных машин Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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