Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку СГУ

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку СГУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915990Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СГУСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915990

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку СГУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество РЭП Холдинг
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 3251

    Факс

    +7 812 412-64-84

    Адрес электронной почты

    k.alatortsev@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алаторцев Кирилл Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СГУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 15:00 GMT +328.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915990Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СГУСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 15:0028.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915990Дата и время вскрытия заявок Поставка СГУСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.03.2019 18:0028.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915990Подведение итогов не позднее Поставка СГУСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915990Подведение итогов не позднее Поставка СГУСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СГУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка СГУ"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Запрос предложений № ГП237180
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового оборудования.
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового...
    593605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079781
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    593396
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 716 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237127
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00455 ИТТ
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ...
    593387
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237121
    Система автоматического управления и контроля (САУК) для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00460 ИТТ
    Система автоматического управления и контроля (САУК) для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00460 ИТТ
    593373
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП213810
    Спекательные тележки
    Спекательные тележки
    589437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237094
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    593320
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237087
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    593297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить