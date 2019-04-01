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Номер извещения
31907661248
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насосного агрегата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Контактный телефон
+7 902 265-93-99
Факс
+7 343 327-15-19
Адрес электронной почты
MN.Matveev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеев Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосного агрегата 1Д200-90 б с электродвигателем 45 кВт/3000 об/мин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 14:00 GMT +301.04.2019 14:0001.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661248Дата и время окончания срока приема заявок поставка насосного агрегата 1Д200-90 б с электродвигателем 45 кВт/3000 об/минЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 14:0001.04.2019 14:0001.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907661248Дата и время вскрытия заявок поставка насосного агрегата 1Д200-90 б с электродвигателем 45 кВт/3000 об/минЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного агрегата 1Д200-90 б с электродвигателем 45 кВт/3000 об/мин
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
один
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург, территория промплощадки ПАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Водоканал-59
Все закупки и тендеры Водоканал-59
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
28.13.14
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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