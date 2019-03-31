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    Главная / Торги / приобретение рукавов

    приобретение рукавов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.03.2019 16:0031.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915987Дата и время окончания срока приема заявок приобретение рукавовМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915987

    Уникальный номер закупки

    39-03-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    приобретение рукавов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 11:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    лот

    ITT

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-88 доб. 72332

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    DMelnikov@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельников Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение рукавов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915987Подведение итогов не позднее приобретение рукавовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение рукавов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.139

    Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав РНД 50-4,8-8000-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Рукав РНД 50-4,8-5000-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Рукав РНД 50-4,8-3000-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Рукав РНД 50-4,8-16000-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Рукав РНД 50-4,8-1000-0,63-24/24-R2/R2-ТС1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Рукав РНД 25-4,8-800-0,3-78/24-G1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Рукав РНД 25-4,8-3700-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Рукав РНД 25-4,8-3000-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Рукав РНД 25-4,8-1800-0,3-78/78-G1/G1-ХЛ 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Рукав РНД 25-4,8-1600-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Рукав РНД 16-4,8-900-0,2-78/78-G1/2/G1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Рукав РНД 16-4,8-800-0,2-24/24-R1/2/R1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Рукав РНД 16-4,8-1800-0,2-24/24-R1/2/R1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Рукав РВД 51-17-1620-0,65-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Рукав РВД 51-17-1500-0,65-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 16"

    "Рукав РВД 51-17-1000-0,65-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Рукав РВД 32-17-1600-0,4-24/24-R1 1/4/R1 1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Рукав РВД 25-100-2000-0,3-78/78-G1/G1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Рукав РВД 20-129-3000-0,24-36/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Рукав РВД 20-129-2500-0,24-36/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Рукав паровой 50-17-3500-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Рукав паровой 50-17-1500-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Рукав паровой 50-17-1200-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Рукав паровой 32-4-700-0,42-24/24-R1 1/4/R1 1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Рукав паровой 32-17-650-0,42-24/24-R1 1/2/R1 1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Рукав паровой 32-17-1800-0,42-24/24-R1 1/4/R1 1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Рукав паровой 32-17-1200-0,4-24/24-R1 1/2/R1 1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Рукав паровой 32-17-1000-0,42-24/24-R1 1/4/R1 1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Рукав паровой 32-17-1000-0,42-24/24-R1 1/2/R1 1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Рукав паровой 25,4-17-6000-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Рукав паровой 25,4-17-3300-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Рукав паровой 25,4-17-3000-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Рукав паровой 25,4-17-2500-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Рукав паровой 25,4-17-2000-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Рукав паровой 25,4-17-1600-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Рукав паровой 25,4-17-1300-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Рукав паровой 25,4-17-1000-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Рукав РНД 12-4,8-3600-0,18-24/24-R1/4/R1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Рукав РНД 12-4,8-3000-0,18-24/24-R1/4/R1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Рукав РВД 20-129-2300-0,24-36/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Рукав РВД 20-129-2300-0,24-36.90°/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Рукав РВД 20-129-2000-0,24-36.90°/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 43"

    "Рукав РВД 20-129-1600-0,24-36.90°/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "Рукав РВД 20-100-3000-0,24-36/36-М36х2/М36х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Рукав РВД 16-100-25000-0,2-13/13-М27x1,5/М27x1,5-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Рукав РВД 12-100-4000-0,18-36/36-М20х1,5/М20х1,5-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Рукав РВД 10-100-2700-0,13-36/36.90°-М20х1,5/М20х1,5-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Рукав паровой 50-4-800-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Рукав паровой 50-17-8000-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Рукав паровой 25-4-700-0,3-78/78-G1/G1-ХЛ 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 51"

    "Рукав паровой 25-17-1400-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Рукав паровой 20-17-4000-0,24-24/24-R3/4/R3/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Рукав паровой 20-17-3100-0,24-24/24-R3/4/R3/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Рукав паровой 16-17-900-0,2- 24/24-R3/4/R3/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ"

    Кол-во: 10

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    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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