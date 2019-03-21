www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907663047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
R_562_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
Почтовый адрес
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
Контактный телефон
+7 831 466-67-67 доб. 639
Факс
+7 831 429-07-03
Адрес электронной почты
tender@nofnn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькова Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЛОТ № 1 <Медицинские изделия_1>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 1 <Медицинские изделия_1>
Начальная цена
32 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
ЛОТ № 2 <Медицинские изделия_2>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 2 <Медицинские изделия_2>
Начальная цена
3 427 531,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 34
Кол-во: 38
Кол-во: 38
Кол-во: 40
Кол-во: 42
Кол-во: 46
Кол-во: 50
Кол-во: 54
Кол-во: 62
Кол-во: 76
Кол-во: 80
Кол-во: 88
Кол-во: 90
Кол-во: 152
ЛОТ № 3 <Медицинские изделия_3>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 3 <Медицинские изделия_3>
Начальная цена
3 057,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ЛОТ № 4 <Медицинские изделия_4>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 4 <Медицинские изделия_4>
Начальная цена
421 619,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 3000
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 39
Кол-во: 2
ЛОТ № 5 <Медицинские изделия_5>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 5 <Медицинские изделия_5>
Начальная цена
224 926,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 22
Кол-во: 70
Кол-во: 100
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 1800
Кол-во: 1967
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 4300
Кол-во: 5300
Кол-во: 10000
ЛОТ № 6 <Медицинские изделия_6>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 6 <Медицинские изделия_6>
Начальная цена
375 774,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 13
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 309
Кол-во: 100
Кол-во: 511
ЛОТ № 7 <Медицинские изделия_7>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 7 <Медицинские изделия_7>
Начальная цена
2 289 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
ЛОТ № 8 <Медицинские изделия_8>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 8 <Медицинские изделия_8>
Начальная цена
1 275 340,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
ЛОТ № 9 <Медицинские изделия_9>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 9 <Медицинские изделия_9>
Начальная цена
2 075 670,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 72
Кол-во: 96
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 160
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 3000
Кол-во: 4000
ЛОТ № 10 <Медицинские изделия_10>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 10 <Медицинские изделия_10>
Начальная цена
1 538 086,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 20
Кол-во: 5000
ЛОТ № 11 <Медицинские изделия_11>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 11 <Медицинские изделия_11>
Начальная цена
328 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
ЛОТ № 12 <Медицинские изделия_12>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 12 <Медицинские изделия_12>
Начальная цена
274 560,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1000
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 5
ЛОТ № 13 <Медицинские изделия_13>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 13 <Медицинские изделия_13>
Начальная цена
1 503 252,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
ЛОТ № 14 <Медицинские изделия_14>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 14 <Медицинские изделия_14>
Начальная цена
2 757 990,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 50
ЛОТ № 15 <Медицинские изделия_15>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 15 <Медицинские изделия_15>
Начальная цена
1 064 721,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 5000
Кол-во: 10000
Кол-во: 20000
Кол-во: 30
ЛОТ № 16 <Медицинские изделия_16>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 16 <Медицинские изделия_16>
Начальная цена
1 647 207,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 8000
Кол-во: 10000
Кол-во: 10000
ЛОТ № 17 <Медицинские изделия_17>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 17 <Медицинские изделия_17>
Начальная цена
60 474,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 113
Кол-во: 240
Кол-во: 620
ЛОТ № 18 <Медицинские изделия_18>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 18 <Медицинские изделия_18>
Начальная цена
1 654 122,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 23
Кол-во: 28
Кол-во: 34
Кол-во: 35
Кол-во: 45
Кол-во: 47
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 54
Кол-во: 65
Кол-во: 68
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 90
Кол-во: 90
Кол-во: 90
Кол-во: 96
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 120
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 192
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 225
Кол-во: 240
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 290
Кол-во: 300
Кол-во: 481
Кол-во: 500
Кол-во: 600
Кол-во: 825
Кол-во: 1050
Кол-во: 1600
Кол-во: 1750
Кол-во: 1775
Кол-во: 2000
Кол-во: 2040
Кол-во: 2200
Кол-во: 8000
ЛОТ № 19 <Медицинские изделия_19>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 19 <Медицинские изделия_19>
Начальная цена
128 170,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 100
ЛОТ № 20 <Медицинские изделия_20>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 20 <Медицинские изделия_20>
Начальная цена
5 494 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20000
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
ЛОТ № 21 <Медицинские изделия_21>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 21 <Медицинские изделия_21>
Начальная цена
1 140 057,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 13
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 166
Кол-во: 213
Кол-во: 360
ЛОТ № 22 <Медицинские изделия_22>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 22 <Медицинские изделия_22>
Начальная цена
8 799 755,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 170
Кол-во: 170
Кол-во: 300
ЛОТ № 23 <Медицинские изделия_23>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 23 <Медицинские изделия_23>
Начальная цена
13 060 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 20
ЛОТ № 24 <Медицинские изделия_24>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 24 <Медицинские изделия_24>
Начальная цена
143 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
ЛОТ № 25 <Медицинские изделия_25>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 25 <Медицинские изделия_25>
Начальная цена
435 085,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
ЛОТ № 26 <Медицинские изделия_26>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 26 <Медицинские изделия_26>
Начальная цена
1 732 180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
ЛОТ № 27 <Медицинские изделия_27>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 27 <Медицинские изделия_27>
Начальная цена
2 904 615,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 24
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 90
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 240
Кол-во: 240
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 1000
Кол-во: 1400
Кол-во: 1600
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 10000
Кол-во: 10000
ЛОТ № 28 <Медицинские изделия_28>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 28 <Медицинские изделия_28>
Начальная цена
493 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 20
ЛОТ № 29 <Медицинские изделия_29>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 29 <Медицинские изделия_29>
Начальная цена
45 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 4
ЛОТ № 30 <Медицинские изделия_30>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 30 <Медицинские изделия_30>
Начальная цена
3 068 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100000
Кол-во: 80000
ЛОТ № 31 <Медицинские изделия_31>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 31 <Медицинские изделия_31>
Начальная цена
2 106 264,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
ЛОТ № 32 <Медицинские изделия_32>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 32 <Медицинские изделия_32>
Начальная цена
799 146,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
ЛОТ № 33 <Медицинские изделия_33>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 33 <Медицинские изделия_33>
Начальная цена
349 051,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 300
ЛОТ № 34 <Медицинские изделия_34>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 34 <Медицинские изделия_34>
Начальная цена
202 660,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
ЛОТ № 35 <Медицинские изделия_35>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 35 <Медицинские изделия_35>
Начальная цена
600 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 40
Кол-во: 98
Кол-во: 250
ЛОТ № 36 <Медицинские изделия_36>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 36 <Медицинские изделия_36>
Начальная цена
3 080 617,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 2000
ЛОТ № 37 <Медицинские изделия_37>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 37 <Медицинские изделия_37>
Начальная цена
442 085,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 140
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 60
ЛОТ № 38 <Медицинские изделия_38>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 38 <Медицинские изделия_38>
Начальная цена
1 703 721,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 5000
Кол-во: 50000
Кол-во: 100000
ЛОТ № 39 <Медицинские изделия_39>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 39 <Медицинские изделия_39>
Начальная цена
2 408 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100000
Кол-во: 20000
ЛОТ № 40 <Медицинские изделия_40>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 40 <Медицинские изделия_40>
Начальная цена
48 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
ЛОТ № 41 <Медицинские изделия_41>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 41 <Медицинские изделия_41>
Начальная цена
179 928,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
ЛОТ № 42 <Медицинские изделия_42>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 42 <Медицинские изделия_42>
Начальная цена
245 430,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
ЛОТ № 43 <Медицинские изделия_43>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 43 <Медицинские изделия_43>
Начальная цена
18 338 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 36
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 72
Кол-во: 90
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 180
Кол-во: 240
Кол-во: 300
Кол-во: 500
ЛОТ № 44 <Медицинские изделия_44>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 44 <Медицинские изделия_44>
Начальная цена
1 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
ЛОТ № 45 <Медицинские изделия_45>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 45 <Медицинские изделия_45>
Начальная цена
1 826 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 95
Кол-во: 300
Кол-во: 140
ЛОТ № 46 <Медицинские изделия_46>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 46 <Медицинские изделия_46>
Начальная цена
1 677 408,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 35
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
ЛОТ № 47 <Медицинские изделия_47>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 47 <Медицинские изделия_47>
Начальная цена
1 457 698,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 74
Кол-во: 80
Кол-во: 174
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
ЛОТ № 48 <Медицинские изделия_48>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 48 <Медицинские изделия_48>
Начальная цена
3 236 659,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 1000
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 2500
Кол-во: 25
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 300
Кол-во: 80
Кол-во: 12
Кол-во: 160
Кол-во: 12
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 160
Кол-во: 2000
Кол-во: 50
Кол-во: 400
Кол-во: 40000
Кол-во: 3000
Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 60
Кол-во: 160
Кол-во: 60
Кол-во: 6
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 130
Кол-во: 8
Кол-во: 6
ЛОТ № 49 <Медицинские изделия_49>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 49 <Медицинские изделия_49>
Начальная цена
34 122,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 13
Кол-во: 30
Кол-во: 129
ЛОТ № 50 <Медицинские изделия_50>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 50 <Медицинские изделия_50>
Начальная цена
69 355,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 30
ЛОТ № 51 <Медицинские изделия_51>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 51 <Медицинские изделия_51>
Начальная цена
13 644 491,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 48
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 72
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 180
Кол-во: 240
ЛОТ № 52 <Медицинские изделия_52>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 52 <Медицинские изделия_52>
Начальная цена
2 429 182,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
ЛОТ № 53 <Медицинские изделия_53>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 53 <Медицинские изделия_53>
Начальная цена
1 114 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 500
ЛОТ № 54 <Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары и Субстанции не ЛС_1>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 54 <Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары и Субстанции не ЛС_1>
Начальная цена
613 996,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 31
Кол-во: 65
Кол-во: 131
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 480
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 10000
Кол-во: 10000
Кол-во: 10
ЛОТ № 55 <Медицинские изделия и Разные товары_1>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 55 <Медицинские изделия и Разные товары_1>
Начальная цена
732 910,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 22
Кол-во: 24
Кол-во: 27
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 113
Кол-во: 192
Кол-во: 200
Кол-во: 200
ЛОТ № 56 <Медицинские изделия и Разные товары_2>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 56 <Медицинские изделия и Разные товары_2>
Начальная цена
191 739,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 9
Кол-во: 17
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 36
Кол-во: 50
Кол-во: 100
ЛОТ № 57 <Медицинские изделия и Разные товары_3>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 57 <Медицинские изделия и Разные товары_3>
Начальная цена
3 582 005,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 3000
Кол-во: 7000
ЛОТ № 58 <Медицинские изделия и Разные товары_4>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 58 <Медицинские изделия и Разные товары_4>
Начальная цена
557 610,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 200
ЛОТ № 59 <Медицинские изделия и Разные товары_5>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 59 <Медицинские изделия и Разные товары_5>
Начальная цена
236 881,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 11
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 53
Кол-во: 59
Кол-во: 100
Кол-во: 152
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 4000
ЛОТ № 60 <Медицинские изделия и Разные товары_6>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 60 <Медицинские изделия и Разные товары_6>
Начальная цена
312 474,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 16
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 75
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
ЛОТ № 61 <Медицинские изделия и Разные товары_7>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ № 61 <Медицинские изделия и Разные товары_7>
Начальная цена
244 359,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 36
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 1