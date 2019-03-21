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    Главная / Торги / R_562_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_562_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907663047Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ № 1 <Медицинские изделия_1>Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907663047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_562_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ № 1 <Медицинские изделия_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 1 <Медицинские изделия_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 1 <Медицинские изделия_1>

    Начальная цена

    32 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 20

    Лот 2

    ЛОТ № 2 <Медицинские изделия_2>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 2 <Медицинские изделия_2>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 2 <Медицинские изделия_2>

    Начальная цена

    3 427 531,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный блокирующий деротационный 6,5мм/2,7мм дл.90мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью левая ширина 13,5мм дл.238мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Пластина д/остеосинтеза д/шейки плеча с угл. стабильностью дл.102мм 4отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.340мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Пластина д/остеосинтеза 1/3 трубки с угл.стабильностью ширина 10,5мм дл.72мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/лучевой кости с у/с левая ширина 8мм дл. 51мм на 3 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Винт д/остеосинтеза компрессионный 30мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная левая 12*2мм дл.112мм 6отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью левая ширина 13,5мм дл.197мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с правая медиальная ширина 13мм дл.191мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с угл.стабильностью дл.138,5мм 10отв. №1 90.06.10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с угл.стабильностью 6 отв. 86,5*11*3,2мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.238мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Пластина д/остеосинтеза бедренного винта 135град, дл.100мм, 4отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с правая ширина 16мм дл.220мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с левая медиальная ширина 13мм дл.165мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.260мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Пластина д/остеосинтеза д/шейки плеча с угл. стабильностью дл.126мм 6отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.9,0мм дл.330мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с правая ширина 16мм дл.260мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 157мм 8отв №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная с угловой стабильностью 10отв. 141*11*2,3 №1 90.07.10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.197мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с правая ширина 16мм дл.180мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная для б/берцовой кости лист клевера с угл. стабильностью дл.144мм 6отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Винт-заглушка Остеостаб А0 д.7мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.220мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный проксимальный д/плеча д.9,0мм дл.220мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая широкая с угл. стабильностью 175мм 8отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с левая медиальная ширина 13мм дл.191мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.42мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.380мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.157мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Винт д/остеосинтеза динамический 90мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.240мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Пластина д/остеосинтеза д/шейки плеча с угл. стабильностью дл.90мм 3 отв. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.320мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью левая ширина 13,5мм дл.157мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная для б/берцовой кости лист клевера с угл. стабильностью дл.179см 8отв. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 193мм 10отв. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Винт-заглушка канюлированный №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.25мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с угл.стабильностью дл.112,5мм 8отв. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.80мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.9,0мм дл.345мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Ножка эндопротеза тазобедренного сустава р.11,25 №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный блокирующий деротационный 6,5мм/2,7мм дл.95мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.100мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Винт-заглушка А0 д.8мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.105мм/16мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная прямая с угл. стабильностью 85*11*2,3мм 6отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Головка эндопротеза тазобедренного сустава кобальт-хромовая 32/+8мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Пластина д/остеосинтеза д/шейки плеча с угл. стабильностью дл.114мм 5отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Шайба д/остеосинтеза зубчатая, большая д.нар.d-12,внут.d-7 №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Чашка эндопротеза тазобедренного сустава цемент. стандарт. р.48/32мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.75мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.2,7мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.105мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.5,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.95мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 72"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.5,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Цемент костный ортопедич. рентгеноконтр. без гентамицина №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный гексагональный д.4,0мм дл.40/15мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    "Винт-заглушка А0 д.12мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Пластина д/остеосинтеза 1/3 трубки с угл.стабильностью 96*10,5*1,5мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.65мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.90мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.85мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 86"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная прямая с угл. стабильностью дл.113мм 8отв. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 87"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 88"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный гексагональный д.4,0мм дл.45/15мм №1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 89"

    "Стержень д/остеосинтеза гамма сплошной 130 град. 10*240 №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 90"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный гексагональный д.4,0мм дл.50/15мм №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 91"

    "Стержень д/остеосинтеза гамма сплошной 130град. 11*240мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 94"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.25мм №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 95"

    "Винт д/остеосинтеза стопорный д/гамма стержня №1"

    Кол-во: 34

    "Позиция 96"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 38

    "Позиция 97"

    "Шайба д/остеосинтеза зубчатая д.8мм №1"

    Кол-во: 38

    "Позиция 98"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 99"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.38мм №1"

    Кол-во: 42

    "Позиция 100"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 46

    "Позиция 101"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 54

    "Позиция 103"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.15мм №1"

    Кол-во: 62

    "Позиция 104"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 76

    "Позиция 105"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 106"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 88

    "Позиция 107"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 108"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 152

    Лот 3

    ЛОТ № 3 <Медицинские изделия_3>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 3 <Медицинские изделия_3>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 3 <Медицинские изделия_3>

    Начальная цена

    3 057,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салфетка мед. марл. стер. 16слоев 10*20см №100"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    ЛОТ № 4 <Медицинские изделия_4>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 4 <Медицинские изделия_4>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 4 <Медицинские изделия_4>

    Начальная цена

    421 619,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 200мм/70м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 150мм/70м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 100мм/70м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 250мм*200м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 180мм/200м №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 150мм/200м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Рулон комбинированный с индикатором д/стерилизации со складкой 150мм/100м/50мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. д/стерилизации 300мм/500мм №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. д/стерилизации 250мм/360мм №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага 150мм/280мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 200мм/330мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации белый влагопрочный 100мм/200мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Пакет д/автоклавирования ОП с индик. д/стерилизации 70см/90см №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 14"

    "Коробка стерилизац. круглая с фильтрами №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Контейнер д/дезинф., стерилизации мед. инстр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Контейнер д/дезинф., стерилизации мед. инстр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Контейнер д/дезинф., стерилизации мед. инстр. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Индикатор химический д/контроля процессов стерилизации №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Индикатор химический д/контроля полноты проникновения пара №1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Индикатор химический д/контроля полноты проникновения пара класс 4 №1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Индикатор химический д/контроля процессов стерилизации №1000"

    Кол-во: 11

    "Позиция 22"

    "Индикатор хим. ОП д/контроля процессов стерилизации Медтест 134/20 класс 6 №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Индикатор хим. ОП Comply для контроля процесса стерилизации полоски №240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/45-02 №500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Индикатор паровой стерилизации №500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Индикатор паровой стерилизации 134/5-02 №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Индикатор д/паровой и воздушной стерилизации №500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 180/60-02 №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 180/60-1 №1000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Индикатор биологический д/контроля паровой стерилизации ОП №6"

    Кол-во: 39

    "Позиция 31"

    "Бумага д/стерилизации креповая стандарт 500*500мм №500"

    Кол-во: 2

    Лот 5

    ЛОТ № 5 <Медицинские изделия_5>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 5 <Медицинские изделия_5>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 5 <Медицинские изделия_5>

    Начальная цена

    224 926,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов полимер. голубой №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бак д/сбора и хранения мед. отходов 12л многораз. желтый кл.Б с крышкой нефиксирующейся №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Контейнер дренажный 300мл с фильтром и сдвоенной магистралью ОП стер. пластик. №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Контейнер дренажный 800мл с фильтром и сдвоенной магистралью ОП стер. пластик №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Контейнер-приемник к инструменту д/извлечения удаляемых органов ОП нестер. №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Лоток почкообразный метал. 260*160*32мм №1 ЛМПч-260"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 30мл с крышкой ОП стер. №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 50см*60см №100"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый с замком-застежкой 110см*120см №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 10"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 80см*90см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Контейнер лабораторный 120мл д/взятия биопроб нестер. ПП с завинч. крышкой №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 12"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 33см*30см №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 13"

    "Контейнер лабораторный 30мл д/взятия биопроб ОП стер. ПП с завинч. крышкой и ложкой №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса В красный 50см*60см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 50см*60см №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 16"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 60см*100см №1"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 17"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см*60см №1"

    Кол-во: 1967

    "Позиция 18"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см*100см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 19"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см*60см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 20"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый со стяжкой 50см*60см №1"

    Кол-во: 4300

    "Позиция 21"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 50см*60см №1"

    Кол-во: 5300

    "Позиция 22"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см*100см №1"

    Кол-во: 10000

    Лот 6

    ЛОТ № 6 <Медицинские изделия_6>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 6 <Медицинские изделия_6>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 6 <Медицинские изделия_6>

    Начальная цена

    375 774,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод д/ЭКГ ОП с твердым гелем детск. №25"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 80мм*20м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ пл. 3,08м2 110мм*140мм*200л №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 80мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 5"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ Регистрон 50мм*20м вт.12мм нелинов. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 55мм*30м вт.12мм наруж. намотка рулон №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Электрод д/ЭКГ с кабелем отведения 23мм/30мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 110мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 309

    "Позиция 9"

    "Электрод грудной д/ЭКГ с винтом и зажимом многораз. д.22мм №6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 57мм*23м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 511

    Лот 7

    ЛОТ № 7 <Медицинские изделия_7>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 15:1509.04.2019 15:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 7 <Медицинские изделия_7>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 7 <Медицинские изделия_7>

    Начальная цена

    2 289 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный стер. нить 90см, р.4/0 метрич.1,5 игла реж. 17,4мм 3/8 №12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Материал хир. шовный стер. нить 75см, р.4/0 метрич. 1,5 игла реж. 17,4мм 3/8 №12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Материал хир. шовный стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла реж. 17,4мм 3/8 №12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Материал хир. шовный 4*45см игла реж. 50мм 1/2 №6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Материал хир. шовный стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла реж. 24,3мм 3/8 №12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Материал хир. шовный стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла реж. 26,2мм 3/8 №12"

    Кол-во: 100

    Лот 8

    ЛОТ № 8 <Медицинские изделия_8>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 8 <Медицинские изделия_8>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 8 <Медицинские изделия_8>

    Начальная цена

    1 275 340,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Емкость 2,5л д/аспиратора №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Крышка 3л д/аспиратора многораз. автокл. 6мм-10мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Емкость 3л д/аспиратора №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Электрод д/ЭКГ д/новорожденных ОП №300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Кабель д/ЭКГ на 3 отведения №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Манжета д/опред. НИАД неонатальная ОП р.5,8см-10,9см №40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Манжета д/опред. НИАД д/взрослых р.34см-43см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Датчик пульсоксиметрический д/пациента массой 15-50 кг №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Пакет д/дренажа 2,5л д/аспиратора №40"

    Кол-во: 20

    Лот 9

    ЛОТ № 9 <Медицинские изделия_9>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 15:1609.04.2019 15:16Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 9 <Медицинские изделия_9>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 9 <Медицинские изделия_9>

    Начальная цена

    2 075 670,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный Полисорб стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №36"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Материал хир. шовный Полисорб стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм 1/2 №36"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Материал хир. шовный Полисорб стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 24мм 3/8 №36"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Материал хир. шовный Полисорб стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 40мм 1/2 №36"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 150см, р.0, метрич.3,5 без иглы №1"

    Кол-во: 72

    "Позиция 6"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2, метрич.5, круч. игла колющ. 45мм 1/2 №1"

    Кол-во: 96

    "Позиция 7"

    "Материал хир. шовный Медпропилен стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Материал хир. шовный МедКапрон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, круч. игла реж. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "Материал хир. шовный МедКапрон стер. нить 75см, р.1, метрич.4, круч. игла реж. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 10"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2/0, метрич.3, плетен. без иглы №25"

    Кол-во: 160

    "Позиция 11"

    "Материал хир.шовн. Капрон 75см, р.1 метрич. 4, круч., игла реж. 45мм 1/2 HS-45 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Материал хир. шовный Медпропилен стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 31мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Материал хир. шовный Шелк стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 черн. игла реж. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла реж. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 18мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла реж. 24мм 3/8 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла таперкат 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, круч. игла колющ. 15мм 2 иглы 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Материал хир. шовный Лавсан стер. нить 150см, р.6, метрич.8 б/иглы №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 24мм 3/8 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 55мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла реж. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Материал хир. шовный МедКапрон стер. нить 75см, р.2, метрич.5, круч. игла реж. 45мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Материал хир. шовный МедЛавсан стер. нить 5м, р.3, метрич. 6 без иглы №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 31"

    "Материал хир. шовный МедПГА 910 стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.1, метрич.4, плетен. без иглы №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 33"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2, метрич.5, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 34"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2/0, метрич.3, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 35"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.1, метрич.4, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 4000

    Лот 10

    ЛОТ № 10 <Медицинские изделия_10>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 15:1609.04.2019 15:16Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 10 <Медицинские изделия_10>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 10 <Медицинские изделия_10>

    Начальная цена

    1 538 086,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шприц сменный д/инжекторов модели Nemoto 100мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Коврик дезинфекционный многослойный антибакт. с клеевым покрытием 115*60см 30сл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Бахилы хир. низкие ОП нестер. спанбонд 20г/м² пар №1"

    Кол-во: 5000

    Лот 11

    ЛОТ № 11 <Медицинские изделия_11>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 11 <Медицинские изделия_11>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 11 <Медицинские изделия_11>

    Начальная цена

    328 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор д/аппарата острого диализа Multifiltrat Kit 4 CVVHDF 600 №1"

    Кол-во: 40

    Лот 12

    ЛОТ № 12 <Медицинские изделия_12>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 12 <Медицинские изделия_12>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 12 <Медицинские изделия_12>

    Начальная цена

    274 560,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт гипсовый matopat GIPSET 12см*300см №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Бинт гипсовый время застывания 5 мин 3м*20см №2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Бинт гипсовый 3м*15см №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Бинт мед. эластичный компресс. средней растяжимости с застежкой 10см*5м №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Бинт мед. эластичный самофиксир. без латекса 20м*6см №6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Бинт марл. ОП стер. 7м*14см пл. 36г/м2 инд.уп. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Марля мед. ОП нестер. фас. по 5м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 39г/м2 №30"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Марля мед. ОП нестер. фас. по 10м пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Марля мед. отбеленная ОП нестер. фас. по 1000м пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 5

    Лот 13

    ЛОТ № 13 <Медицинские изделия_13>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 13 <Медицинские изделия_13>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 13 <Медицинские изделия_13>

    Начальная цена

    1 503 252,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 60мм 6 рядов скоб высотой 3,5мм нож, д/норм.ткани №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн.Echelon д/нормальной ткани бел. 45мм №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кассета к инстр. хир. сшив.линейн. Echelon 45мм, д/норм.ткани син. №12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Кассета к инстр. хир. сшив.линейн. Echelon д/плотной ткани зел. 45мм №12"

    Кол-во: 2

    Лот 14

    ЛОТ № 14 <Медицинские изделия_14>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 14 <Медицинские изделия_14>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 14 <Медицинские изделия_14>

    Начальная цена

    2 757 990,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вата мед. хир. нестер. 50кг кипная №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Вата мед. хир. нестер. гигр. хлоп. 1000г №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 39г/м2 №20"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 39г/м2 №30"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 5"

    "Вата мед. хир. стер. 250г гигроск. хлопк. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Гипс мед. 25кг №1"

    Кол-во: 50

    Лот 15

    ЛОТ № 15 <Медицинские изделия_15>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 15 <Медицинские изделия_15>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 15 <Медицинские изделия_15>

    Начальная цена

    1 064 721,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камертон диагностический с рабочей частотой С128/С64 Гц Е-33501 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Коробка стерилизац. круглая с фильтрами №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Коробка стерилизац. круглая с фильтрами №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Рефлектор лобный д/оториноларингологии с жестким оголовьем №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Контейнер-бак многоразовый д/сбора, хранения и трансп. мед. отходов желтый кл.Б 35л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов 3л полимер. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов 5л полимер. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Тест-полоски д/опред.глюкозы и кетон.тел в моче №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Пузырь резиновый д/льда р.2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Лоток почкообразный металлич. 260мм/160мм/32мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов полимер. голубой №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Кружка Эсмарха 1,5л №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Чашка Петри нестер. стекло д.90мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 15"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 33см*30см №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 16"

    "Пипетка Пастера ПЭ градуир. ОП стер. 3,5мл/155мм инд.уп. №1"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 17"

    "Рефлектор лобный Ziegler №1"

    Кол-во: 30

    Лот 16

    ЛОТ № 16 <Медицинские изделия_16>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 16 <Медицинские изделия_16>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 16 <Медицинские изделия_16>

    Начальная цена

    1 647 207,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ланцет Prolance High Flow желтый 18G 1,8мм №200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм*100мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Пробирка вакуумная с активатором свертывания пластик 4мл 13*75 №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя G21*0,80мм*38мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21/0,80мм/38мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Игла трубчатая ОП стер. G21*0,80мм*38мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 15"

    "Держатель д/пробирок многораз. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 16"

    "Пробирка д/взятия капиллярной крови 0,2мл с К3 ЭДТА ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 18"

    "Иглодержатель №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 19"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 20"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 21"

    "Пробирка вакуумная 6мл с клот-актив. 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 10000

    Лот 17

    ЛОТ № 17 <Медицинские изделия_17>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 17 <Медицинские изделия_17>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 17 <Медицинские изделия_17>

    Начальная цена

    60 474,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Палочки ватные WATTESTABCHEN с большой ватной головкой стер. дерево 140мм №200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г гигроск. хлопк. №1"

    Кол-во: 113

    "Позиция 3"

    "Шарики ватные мед. стер. 3г д/станции переливания крови №20"

    Кол-во: 240

    "Позиция 4"

    "Палочки ватные пропитанные глицерином нестер. пак. №3"

    Кол-во: 620

    Лот 18

    ЛОТ № 18 <Медицинские изделия_18>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 18 <Медицинские изделия_18>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 18 <Медицинские изделия_18>

    Начальная цена

    1 654 122,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Повязка пластырного типа с впитывающей подушечкой из прозрачной пленки 9см*10см №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Повязка губчатая пластырного типа ОП стер. 10см/20см №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 20см*10м №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Набор д/вакуумной терапии ран ОП стер. р.S №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Набор д/вакуумной терапии ран стер. №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Гель мед. аморфный гидрогель 15г стер. шпр. №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с технологией DryBarrier с впитывающей подушечкой 20см/10см №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Повязка сорбиционная д/глаз ОП стер. 56мм/70мм №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Бинт мед. эластичный сетчато-трубч. фиксирующий р.1 дл.25м №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Тампон хирургич. адсорбирующий рентгенографич. 2,54*7,62см №20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Бинт компрессионный Пюттер-Фербанд сред. растяжимости с зажимами 5м*10см №2 931795"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Повязка абсорбирующая ОП стер. 15см/25см №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 2,5см*10м №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Повязка пластырного типа Гидрофилм IV из прозрачной пленки 9*7см №50 6857400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Салфетка стер. Пеха с Y-образн. разрезом стер. 10*10см 2шт. №20 401505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Бинт мед. эластичный сетчато-трубч. фиксирующий р.6 дл.25м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Бинт мед. эластичный сетчато-трубч. фиксирующий р.3 дл.25м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Повязка пластырного типа из прозрачной пленки 20*30см №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе воздухопрониц. 5см*9,2м №2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Бинт д/фиксации повязок липкий на полотне нетканом 50м*15см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Салфетка марлевая 8 слоев 17 нитей ОП нестер. 10см/20см №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Салфетки стер. из нетканного материала с Y-образным вырезом 7,5см*7,5см №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Повязка абсорбирующая ОП стер. 10см/20см №25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Повязка пластырного типа с впитывающей подушечкой из прозрачной пленки 5см*7,2см №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Повязка пластырного типа Гидрофилм IV Контрол из прозрачной пленки 9*7см №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Пластырь фиксир. гипоаллерг. из прозрачной пленки 1,25см*9,2м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Пластырь нестер. на тканевой основе 5см*10м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Пластырь фиксирующий на тканевой основе 2,5см*9,2м №12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Бинт компрессионный среднерастяжимый хафт синий 4м*8см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Бинт мед. эластичный компрессионный 8см*5м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Бинт мед. эластичный сетчато-трубч. фиксирующий р.2 дл.25м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Бинт мед. эластичный самофиксир. без латекса 20м*6см №6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Бинт мед. эластичный самофиксир. 20м*10см №6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 15см*10м №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 20см*10м №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Пластырь фиксир. гипоаллерг. из прозрачной пленки 2,5см*9,2м №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "Марля мед. отбеленная ОП нестер. фас. по 1000м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Салфетка марлевая стер. с Y-образн.разрезом 7,5*7,5см №25"

    Кол-во: 9

    "Позиция 39"

    "Пластырь 4см*1,6см №250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 15см*10м №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Повязка гидроколлоидная 15*15см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 5см*10м №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Бинт мед. эластичный сетчато-трубч. фиксирующий р.5 дл.25м №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Пластырь фиксирующий на тканевой основе 2,5см*9,2м №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Бинт мед. эластичный самофиксир. без латекса 4м*4см №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Повязка гидроколлоидная 10*10см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 10см*10м №1"

    Кол-во: 23

    "Позиция 48"

    "Бинт мед. эластичный самофиксир. 20м*8см №6"

    Кол-во: 28

    "Позиция 49"

    "Повязка абсорбирующая ОП стер. 15см/20см №10"

    Кол-во: 34

    "Позиция 50"

    "Повязка абсорбирующая ОП стер. 10см/20см №10"

    Кол-во: 35

    "Позиция 51"

    "Повязка мазевая с серебром ОП стер. 10см/20см №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 52"

    "Марля мед. ОП нестер. фас. по 10м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 47

    "Позиция 53"

    "Пластырь фиксир. гипоаллерг. на шелковой основе 2,5см*9,2м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся, серебросодержащая с впитывающей подушечкой 10см/6см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Повязка абсорбирующая ОП стер. 10см/10см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "Повязка гидроколлоидная Супертонкая 5*20cм №1"

    Кол-во: 54

    "Позиция 57"

    "Повязка мазевая с серебром ОП стер. 10см/10см №1"

    Кол-во: 65

    "Позиция 58"

    "Повязка абсорбирующая ОП стер. 10см/10см №10"

    Кол-во: 68

    "Позиция 59"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся, серебросодержащая с впитывающей подушечкой 15см/8см №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 60"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся, серебросодержащая с впитывающей подушечкой 10см/8см №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 61"

    "Пластырь стер. гипоаллергенный на неткан. основе 6мм*76мм №3"

    Кол-во: 80

    "Позиция 62"

    "Салфетка марлевая 8 слоев 17 нитей ОП стер. 10см/10см №20"

    Кол-во: 80

    "Позиция 63"

    "Повязка мазевая с перуанским бальзамом ОП стер. 10см/20см №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 64"

    "Салфетка марлевая 8 слоев 17 нитей ОП стер. 5см/5см №10"

    Кол-во: 90

    "Позиция 65"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 32г/м2 №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 66"

    "Пластырь фиксирующий на тканевой основе 1,25см*9,2м №1"

    Кол-во: 96

    "Позиция 67"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 15см/8см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 32г/м2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Повязка мазевая с перуанским бальзамом ОП стер. 7,5см/10см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Набор д/обработки ран №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Бинт гипсовый 3м*15см №2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Лейкопластырь фиксир. на ткан. основе 3см*500см №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 73"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 10см/8см №1"

    Кол-во: 125

    "Позиция 74"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 10см/6см №1"

    Кол-во: 125

    "Позиция 75"

    "Пластырь Омнистрип стер. гипоаллергенный на неткан. основе 25мм*127мм №4 5406864"

    Кол-во: 150

    "Позиция 76"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся, серебросодержащая с впитывающей подушечкой 20см/10см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 77"

    "Бинт гипсовый 3м*20см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 78"

    "Бинт гипсовый 3м*15см №1"

    Кол-во: 192

    "Позиция 79"

    "Повязка пластырного типа из прозрачной пленки 6*7см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 80"

    "Салфетка марлевая 8 слоев 17 нитей ОП стер. 10см/20см №5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 81"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся, серебросодержащая с впитывающей подушечкой 7,2см/5см №1"

    Кол-во: 225

    "Позиция 82"

    "Пластырь фиксир. нестер. на тканевой основе 1см*500см катушка №1"

    Кол-во: 240

    "Позиция 83"

    "Салфетка мед. из неткан. материала стер. ОП Медикомп 5*5см №50 4217216"

    Кол-во: 250

    "Позиция 84"

    "Пластырь стер. гипоаллергенный на неткан. основе 6мм*38мм №6"

    Кол-во: 250

    "Позиция 85"

    "Пластырь стер. гипоаллергенный на неткан. основе 12мм*101мм №6"

    Кол-во: 250

    "Позиция 86"

    "Салфетка марлевая 8 слоев 17 нитей ОП стер. 7,5см/7,5см №10"

    Кол-во: 290

    "Позиция 87"

    "Пластырь стер. гипоаллергенный на неткан. основе 6мм*101мм №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 88"

    "Комплект д/снятия швов стер. №1"

    Кол-во: 481

    "Позиция 89"

    "Салфетка-нагрудник мед. двухсл. голубая 33см*45см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 90"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 7,2см/5см №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 91"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 15см/6см №1"

    Кол-во: 825

    "Позиция 92"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 20см/8см №1"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 93"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 94"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 20см/10см №1"

    Кол-во: 1750

    "Позиция 95"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 35см/10см №1"

    Кол-во: 1775

    "Позиция 96"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 28г/м2 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 97"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся д/катетеров и канюль на нетканой основе 8см/6см №1"

    Кол-во: 2040

    "Позиция 98"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 25см/10см №1"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 99"

    "Лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе 2,5см*7,2см №1"

    Кол-во: 8000

    Лот 19

    ЛОТ № 19 <Медицинские изделия_19>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 19 <Медицинские изделия_19>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 19 <Медицинские изделия_19>

    Начальная цена

    128 170,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имплант д/остеосинтеза С-образная низкопрофильная длинная 36,9мм*8,7мм0,6мм*8отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая низкопрофильная, 8 отверстий №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Имплант д/остеосинтеза 46,5*4,5*1мм 8отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина C-образная, короткая №1 15.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Имплант д/остеосинтеза 6 отв. 34,5мм*4,5мм*1мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Проволока д/остеосинтеза серкляжная д.0,5мм дл.10м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.62мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.58мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.42мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.44мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.46мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.54мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с низкопрофильной головкой д.3,5мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с низкопрофильной головкой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с низкопрофильной головкой д.3,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с низкопрофильной головкой д.3,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.36мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.38мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с низкопрофильной головкой д.3,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 28"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Имплант д/остеосинтеза Винт 2.0 х 7 мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 32"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 33"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 34"

    "Спица д/остеосинтеза с перовидной заточкой д.1,5мм дл.300мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Спица д/остеосинтеза с упорной площадкой с перьевидной заточкой нестер. 1,5*200мм №1"

    Кол-во: 100

    Лот 20

    ЛОТ № 20 <Медицинские изделия_20>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 20 <Медицинские изделия_20>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 20 <Медицинские изделия_20>

    Начальная цена

    5 494 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Респиратор фильтрующий №1"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 2"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 35см/35см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Пленка рентгеновская мед. д/флюорографии зеленочувств. 100мм*30,5м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Бумага д/мед. приборов 210мм*25м №1"

    Кол-во: 100

    Лот 21

    ЛОТ № 21 <Медицинские изделия_21>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 21 <Медицинские изделия_21>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 21 <Медицинские изделия_21>

    Начальная цена

    1 140 057,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ланцет зеленый ОП стер. G21 дл. 1,8мм №200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. калия №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов ТироидИФА-ТТГ д/опред. ТТГ в крови №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Набор сывороток контрольных 25мл уровень 1 норма №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Пробирка вакуумная 4мл б/наполнителя ОП стер. пластик. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Стекло покровное 24мм*40мм №500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Пробирка вакуумная 4мл б/наполнителя ОП стер. пластик. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С Компл. №2 96 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС-подтверждающий тест д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С t 2-8C 48 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов д/опред. натрия в крови Натрий-Ольвекс 100мл №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса G к анти-HBc-IgG №1 D-0574"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов д/опред. HBsAg-ИФА-БЕСТ компл.3 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Наконечник 0,5-250 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Кассеты биопсийные с квадратными отв. с крышками розовые №500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов Ferritin FS 30мл д/анализатора биохимич. д/опред. ферритина №1 170599910935"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Набор д/опред. белка методом иммунохроматографического анализа 1 опр. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов д/гистолог. исследований 10л Формалин 10% забуференный №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 18"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Пробирка вакуумная 5мл с литий-гепарином ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 166

    "Позиция 21"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 213

    "Позиция 22"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 360

    Лот 22

    ЛОТ № 22 <Медицинские изделия_22>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 15:1609.04.2019 15:16Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 22 <Медицинские изделия_22>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 22 <Медицинские изделия_22>

    Начальная цена

    8 799 755,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект дренажей д/перитонеального диализа 15л дренажные пакеты №30"

    Кол-во: 170

    "Позиция 2"

    "Комплект магистралей д/АПД с кассетой и люэровскими коннекторами на 4 магистралях №30"

    Кол-во: 170

    "Позиция 3"

    "Колпачок завинчивающийся, пласт. д/закрытия коннектора переходной трубки №60"

    Кол-во: 300

    Лот 23

    ЛОТ № 23 <Медицинские изделия_23>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 23 <Медицинские изделия_23>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 23 <Медицинские изделия_23>

    Начальная цена

    13 060 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод-пластина запаивающая №140"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Набор д/аппарата автоматизированного разделения компонентов крови Trima Accel 6 кассет №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Набор д/тромбоцитов к аппарату УФО Mirasol PRT System №25"

    Кол-во: 20

    Лот 24

    ЛОТ № 24 <Медицинские изделия_24>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 24 <Медицинские изделия_24>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 24 <Медицинские изделия_24>

    Начальная цена

    143 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щипцы д/эндоскопии Karl Storz д/захватывания фрагм.камней 2-подвижные бранши СН 04/60см №1 27424F"

    Кол-во: 2

    Лот 25

    ЛОТ № 25 <Медицинские изделия_25>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 25 <Медицинские изделия_25>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 25 <Медицинские изделия_25>

    Начальная цена

    435 085,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экстрактор хир. плоский ср. жесткости 4 бранши СН 05/65см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Экстрактор хир. спиральный, корзинка ср. жесткости 4 бранши СН 05/65см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Экстрактор хир. спиральный, корзинка ср. жесткости 5 бранш СН 05/65см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Набор мед. трубок д/ирригации и аспирации с двумя пункционными канюлями ОП стер. №10"

    Кол-во: 5

    Лот 26

    ЛОТ № 26 <Медицинские изделия_26>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 26 <Медицинские изделия_26>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 26 <Медицинские изделия_26>

    Начальная цена

    1 732 180,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стент билиарный изогнутый ОП стер. 10F дл. 7см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Стент билиарный изогнутый ОП стер. 10F дл. 5см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Стент билиарный изогнутый ОП стер. 8,5F дл. 12см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Стент билиарный изогнутый ОП стер. 8,5F дл. 9см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Стент билиарный изогнутый ОП стер. 8,5F дл. 7см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Стент билиарный изогнутый ОП стер. 8,5F дл. 5см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Проводник эндоскопический прямой d 035/0.89мм дл. 450см №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Проводник эндоскопический изогнутый d 035/0.89мм дл. 450см №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Катетер д/сфинктеротомии 30мм*5мм дл.200см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Катетер д/сфинктеротомии 20мм*5мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Электрод с атравматической иглой д/временной кардиостимуляции стер. 0,65м №20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Корзинка эндоскопич. д/удаления инородных тел ОП стер. 4-проволочная 25мм/52мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Корзинка эндоскопич. д/удаления инородных тел ОП стер. 4-проволочная 20мм/42мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Корзинка эндоскопич. д/удаления инородных тел ОП стер. 6-проволочная 20мм/42мм №1"

    Кол-во: 6

    Лот 27

    ЛОТ № 27 <Медицинские изделия_27>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 27 <Медицинские изделия_27>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 27 <Медицинские изделия_27>

    Начальная цена

    2 904 615,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукоятка д/ларингоскопа фиброоптическая светодиодная d 28мм/2,5В №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Рукоятка д/ларингоскопа фиброоптическая ксенон/подзаряжаемая d 32мм/2,5В №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Лампа вакуумная д/ларингоскопа 2,5В №6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Лампа галогеновая д/ларингоскопа сменная 2,5В №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Мешок дых. реанимационный Амбу 1,0л, маска р.4 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Фильтр гидрофобный линии мониторинга №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Маска ларингеальная д/взрослых стандартная р.4/50кг-70кг №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 8"

    "Контур дых. реверс. 1,6м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 4.0 №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 10"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 4.5 №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 11"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 10/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 75см, р.1, метрич.5 игла колющ. 40мм №1"

    Кол-во: 240

    "Позиция 13"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 75см, р.2, метрич.6 игла колющ. 45мм 1/2 №1"

    Кол-во: 240

    "Позиция 14"

    "Фильтр дых./тепловлагообм. 11мл 12г с портом Luer Lock №"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 2.5 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "Воздуховод надгортанный ОП стер. i-gel р.4 50-90кг №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 17"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 14/50см №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 18"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 19"

    "Зонд питательный назогастральный метрический ОП стер. СН 05/40см №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 20"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 21"

    "Зонд питательный назогастральный метрический ОП стер. СН 08/40см №1"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 22"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 16/50см №1"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 23"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 06/50см №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 24"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 08/50см №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 25"

    "Проводник инфуз. прозрачный ОП стер. д.1,0мм дл.150см №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 26"

    "Проводник инфуз. прозрачный ОП стер. д.1,5мм дл.150см №1"

    Кол-во: 10000

    Лот 28

    ЛОТ № 28 <Медицинские изделия_28>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 28 <Медицинские изделия_28>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 28 <Медицинские изделия_28>

    Начальная цена

    493 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.5мм дл.200мм №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.5мм дл.150мм №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Стержень д/остеосинтеза д.11мм дл.350мм №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Зажим д/остеосинтеза комбинир. д/стержня вариабельный угол 11мм №1"

    Кол-во: 20

    Лот 29

    ЛОТ № 29 <Медицинские изделия_29>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 29 <Медицинские изделия_29>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 29 <Медицинские изделия_29>

    Начальная цена

    45 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор д/цистостомии 14F/45см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Пинцет д/удержания опухоли головного мозга окончатый 8мм/210мм №1"

    Кол-во: 4

    Лот 30

    ЛОТ № 30 <Медицинские изделия_30>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 15:4009.04.2019 15:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 30 <Медицинские изделия_30>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 30 <Медицинские изделия_30>

    Начальная цена

    3 068 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Игла биопсийная первичного доступа для биопсии мягких тканей G16/15см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Игла биопсийная первичного доступа для биопсии мягких тканей G14/15см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 20/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 20/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 10"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 14/110см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Зонд ректальный ОП стер. СН 18/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Зонд ректальный ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Система инфузионная ОП пластик. игла 0,8*40мм 21G №1"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 14"

    "Система инфузионная ОП пластик. игла 0,8*40мм 21G №1"

    Кол-во: 80000

    Лот 31

    ЛОТ № 31 <Медицинские изделия_31>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 31 <Медицинские изделия_31>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 31 <Медицинские изделия_31>

    Начальная цена

    2 106 264,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индикатор д/паровой и воздушной стерилизации №500"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Индикатор паровой стерилизации 121/20-02 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Индикатор паровой стерилизации 126/10-02 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Индикатор паровой стерилизации 134/5-02 №1000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-01 №1000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/45-1 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-1 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/45-01-1 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-01-1 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/45-02 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-02 №1000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Индикатор хим. ОП д/контроля эфф-ти очистки мед. инструментов Винар-Хема-2 №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 160/150, 180/60 №1000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 180/60-02 №1000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 160/150-02 №1000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 180/60-1 №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Гель электродный контактный д/электрофиз. исследований и электростимуляций 250г фл. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Гель для УЗИ Акугель сред. вязкости бесцветный 5л кан. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Гель для УЗИ Акугель сред. вязкости бесцветный 1кг кан. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Пакет бумажн.самоклеющ. с инд.д/пар и возд.стериализации.Крафт. Винар 150*250*100 №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации 200мм/300мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 100мм/200мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 100мм/250мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 100мм/320мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 90мм/160мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага ПС-АЗ-1 115мм/200мм №100"

    Кол-во: 200

    Лот 32

    ЛОТ № 32 <Медицинские изделия_32>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 32 <Медицинские изделия_32>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 32 <Медицинские изделия_32>

    Начальная цена

    799 146,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стилет пирамидальный д.6мм дл.160мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Инструмент д/лапароскопии троакар универсальный с газоподачей 6мм/диам. 6мм. дл. 94мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Инструмент д/лапароскопии ножницы двухбраншевые изогнутые по плоскости 5мм/диам. 5мм. дл. 310мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Вставка эндоскопич. переходная д/троакара 5мм/10мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Щетка д/чистки инструментов 10мм №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Щетка д/чистки инструментов 5мм №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Инструмент д/лапароскопии диссектор д.5мм дл.320мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Зажим с кремальерой с компенсатором усилий, анатомический 5мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Диссектор эндохирургический бранши изогнуты д.5,0мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Инструмент д/лапароскопии зажим кишечный с кремальерой 5мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Зажим универсальный с кремальерой с компенсатором усилий 5мм №1"

    Кол-во: 8

    Лот 33

    ЛОТ № 33 <Медицинские изделия_33>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 33 <Медицинские изделия_33>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 33 <Медицинские изделия_33>

    Начальная цена

    349 051,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель отведений ЭКГ к монитору ЭКГ Миокард-Холтер на 3отв. 7 электродов №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Кабель отведений ЭКГ к монитору ЭКГ Миокард-Холтер на 3отв. 7 электродов №1 РШ2Н-1-17"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Кабель пациента для ЭКГ на 10 отведений с неразборной коробкой №1 F8725R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Электрод д/ЭКГ д/диагностики с жидким гелем д.50мм №30"

    Кол-во: 300

    Лот 34

    ЛОТ № 34 <Медицинские изделия_34>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 34 <Медицинские изделия_34>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 34 <Медицинские изделия_34>

    Начальная цена

    202 660,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 22/30мл №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 1000

    Лот 35

    ЛОТ № 35 <Медицинские изделия_35>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 35 <Медицинские изделия_35>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 35 <Медицинские изделия_35>

    Начальная цена

    600 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробирка вакуумная 5мл с литий-гепарином ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 125

    "Позиция 3"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания кремнезем ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 250

    "Позиция 4"

    "Пробирка вакуумная 6мл б/наполнителя ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Иглодержатель д/фиксации иглы №250"

    Кол-во: 98

    "Позиция 6"

    "Игла д/взятия крови с прозрачной камерой Vacutaine зеленая G21 25*0.8мм №50"

    Кол-во: 250

    Лот 36

    ЛОТ № 36 <Медицинские изделия_36>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 36 <Медицинские изделия_36>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 36 <Медицинские изделия_36>

    Начальная цена

    3 080 617,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест д/диагностики Геликобактер №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тест-система д/опред. Д-димера №20 72051"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тест-система д/опред. Д-димера №20 72091"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тест-система д/опред. Д-димера Helena №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Тест-система Д-димер Helena ручной метод №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов д/опред. антител к вирусу краснухи IgG 25 тестов №1 SD07FK20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Тест-система д/опред. тропонина I №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Тест-полоски Roche CARDIAC Troponin Т д/опред. тропонина Т д/анализатора Кобас Н232 №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Тест-система д/опред. Тропонина Т Троп Т сенситив 10 тестов №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Полоски индикаторные Биоскан Пента д/опред. скрытой крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-ВИЧ 1/2-фактор №25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Тест-система Жидкий тромбопластин 5мл д/анализатора Helena д/опред. тромбопластина 1000 опр. №10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Тест-система Тромбопластин L 10мл д/анализатора Helena д/опред. тромбопластина №10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-Анти-ВГС-фактор д/выявл. гепатита С №20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-Тропонин I-Фактор д/опред. кардиального Тропонина в крови №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-HBsAg-фактор д/выявл. гепатита В №25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов ИХА-анти-ТП-ФАКТОР д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 1опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Полоски индикаторные Биоскан рН д/опред. рН в моче №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. рН мочи №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. кетонов в моче №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. глюкозы в моче №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. белка в моче №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Тест-полоски МикроальбуФАН д/анализатора Лаура д/опред. микроальбумина №50"

    Кол-во: 25

    "Позиция 24"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. глюкозы, кетонов в моче №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов д/опред. Д-Димера №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-ВИЧ 1/2-фактор №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Тест-полоски д/анализа мочи UrineRS Н-10 д/анализаторов CL-50 №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Тест-полоски д/опред.измерения десяти показателей в крови ДекаФАН ЛАУРА №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. белка и рН в моче №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Тест-полоски Уриполиан-10М д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Тест iSCREEN-Troponin I д/опред. тропонина I ОП в крови №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. глюкозы, белка и рН в моче №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Тест-полоски д/анализа мочи к анализатору UriLit-150, Littest-11A №100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "Тест-полоски д/анализа мочи к анализатору UriLit-500C, Littest-11G №100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 35"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-Тропонин I-Фактор д/опред. кардиального Тропонина в крови №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-Тропонин I-Фактор д/опред. кардиального Тропонина в крови №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Dirui H10 №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 38"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Dirui A10 №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов ИХА-FOB-ФАКТОР д/иммунохроматограф. качественного выявления крови в кале 1 опр. №1"

    Кол-во: 2000

    Лот 37

    ЛОТ № 37 <Медицинские изделия_37>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 37 <Медицинские изделия_37>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 37 <Медицинские изделия_37>

    Начальная цена

    442 085,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дез. средство Дезиптол 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Мыло жидкое Дезисофт 1л с дозатором с дезинфицирующим эффектом, кож.антисептик №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Дез. средство Абактерил 1л с моющим эффектом №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Дез. средство Алмадез-Хлор таблетка 3,4г №300"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Дез. средство Дезитабс таблетка 3,3г №320"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Дез. средство Велюр 0,5л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Дез. средство Жавель Абсолют табл.3,5г №300"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Дез. средство Крышталин-Оптима 1л с моющим эффектом №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Дез. средство Перосан 1л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Дез. средство Триосепт-Окси 1л №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Дез. средство Поликлин 0,5л спрей №1"

    Кол-во: 140

    "Позиция 12"

    "Дез. средство Крышталь-Энзим 1л концентрат №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Дез. средство Триосепт-Люкс 1л №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "Дез. средство Триосепт-Эндо 1л №1"

    Кол-во: 60

    Лот 38

    ЛОТ № 38 <Медицинские изделия_38>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 38 <Медицинские изделия_38>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 38 <Медицинские изделия_38>

    Начальная цена

    1 703 721,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камертон диагностический с рабочей частотой С128/С64 Гц Е-33501 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Рефлектор лобный Ziegler №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Коробка стерилизац. круглая с фильтрами №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Коробка стерилизац. круглая с фильтрами №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Рефлектор лобный д/оториноларингологии с жестким оголовьем №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Контейнер-бак многоразовый д/сбора, хранения и трансп. мед. отходов желтый кл.Б 35л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов 3л полимер. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов 5л полимер. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Тест-полоски д/опред.глюкозы и кетон.тел в моче №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Пузырь резиновый д/льда р.2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Лоток почкообразный металлич. 260мм/160мм/32мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов полимер. голубой №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Кружка Эсмарха 1,5л №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Чашка Петри нестер. стекло д.90мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 16"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 33см*30см №1"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 17"

    "Пипетка Пастера ПЭ градуир. ОП стер. 3,5мл/155мм инд.уп. №1"

    Кол-во: 100000

    Лот 39

    ЛОТ № 39 <Медицинские изделия_39>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 39 <Медицинские изделия_39>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 39 <Медицинские изделия_39>

    Начальная цена

    2 408 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Игла биопсийная первичного доступа для биопсии мягких тканей G16/15см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Игла биопсийная первичного доступа для биопсии мягких тканей G14/15см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 20/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 20/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 10"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 14/110см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Зонд ректальный ОП стер. СН 18/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Зонд ректальный ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Система инфузионная ОП пластик. игла 0,8*40мм 21G №1"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 14"

    "Система инфузионная ОП пластик. игла 0,8*40мм 21G №1"

    Кол-во: 20000

    Лот 40

    ЛОТ № 40 <Медицинские изделия_40>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 40 <Медицинские изделия_40>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 40 <Медицинские изделия_40>

    Начальная цена

    48 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Небулайзер PARI LC SPRINT SINUS №1"

    Кол-во: 20

    Лот 41

    ЛОТ № 41 <Медицинские изделия_41>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 41 <Медицинские изделия_41>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 41 <Медицинские изделия_41>

    Начальная цена

    179 928,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов 10л полимер. с карманом №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов 5л полимер. с карманом №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов 3л полимер. с карманом №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Контейнер д/предстерилиз. очистки, дезинфекции и стерил-ции мед. инструментов 1л полимер. с карманом №1"

    Кол-во: 30

    Лот 42

    ЛОТ № 42 <Медицинские изделия_42>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 42 <Медицинские изделия_42>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 42 <Медицинские изделия_42>

    Начальная цена

    245 430,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 229мм 12отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.36мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 157мм 8отв №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.75мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.25мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 30

    Лот 43

    ЛОТ № 43 <Медицинские изделия_43>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 43 <Медицинские изделия_43>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 43 <Медицинские изделия_43>

    Начальная цена

    18 338 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный EEA DST высота скрепки 3,5мм д.21мм №1 EEA2135"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный EEA DST высота скрепки 4,8мм д. XL 25мм №1 EEAXL2535"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный высота скрепки 4,8мм д. XL 21мм №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Инструмент электрохир. электрод-скальпель №50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Устройство д/защиты раны ОП стер. очень малого размера 2см-4см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Троакар эндоскопич. стандартный с фиксирующей канюлей 12мм №1"

    Кол-во: 36

    "Позиция 7"

    "Инструмент электролигирующий зажим нож, изогнутые бранши ОП стер. д.5,0мм дл.37см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный высота скрепки 4,8мм д.31мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный высота скрепки 4,8мм д.28мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Троакар эндоскопич. Versaport Plus Bladeless стандартный с фиксирующей канюлей 5мм №1"

    Кол-во: 72

    "Позиция 11"

    "Троакар с фиксирующей ребристой канюлей с универсальным переходником 5мм-12мм №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 12"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 80мм 4 ряда скоб высотой 4,8мм нож д/утолщен. ткани №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 13"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 45мм 6 рядов скоб высотой 3,5мм нож 12мм №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 60мм 4 ряда скоб высотой 4,8мм нож д/утолщен. ткани №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 15"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 30мм 3 ряда скоб высотой 2,5мм д/аппарата с DST №1"

    Кол-во: 240

    "Позиция 16"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 60мм 6 рядов скоб высотой 3,5мм нож 12мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Инструмент электрохир. электрод-скальпель трехкнопочный №1"

    Кол-во: 500

    Лот 44

    ЛОТ № 44 <Медицинские изделия_44>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 44 <Медицинские изделия_44>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 44 <Медицинские изделия_44>

    Начальная цена

    1 540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система защиты от дистальной эмболии №1"

    Кол-во: 20

    Лот 45

    ЛОТ № 45 <Медицинские изделия_45>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 45 <Медицинские изделия_45>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 45 <Медицинские изделия_45>

    Начальная цена

    1 826 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор интродьюсера чрескожного ОП стер. с кабелем 9Fr №1"

    Кол-во: 95

    "Позиция 2"

    "Интродьюсер разрывной №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Интродьюсер д/кардиостимуляции и абляции FR 9 №1"

    Кол-во: 140

    Лот 46

    ЛОТ № 46 <Медицинские изделия_46>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 46 <Медицинские изделия_46>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 46 <Медицинские изделия_46>

    Начальная цена

    1 677 408,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал стомат. 15мл жидкость гемостатическая №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Материал стомат. 13мл жидкость д/антисептической обработки корневых каналов №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Материал стомат. Цинкоксид паста эвгеноловая д/пломбирования каналов, пор.25г+жидк.10мл №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Материал стомат. пломбировочный паста эвгеноловая без формальдегида порошок 25г+жидкость 10мл №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Материал стомат. Filtek Ultimate Flowable реставрац. 2г цвет А3 шпр. №2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Материал стомат. Filtek Ultimate Flowable реставрац. 2г цвет А3,5 шпр. №2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Материал стомат. Filtek Ultimate Flowable реставрац. 2г цвет А1 шпр. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 8"

    "Пульпосептин паста д/леч.гангренозных пульпитов и периодонтитов ( 10 г )"

    Кол-во: 35

    "Позиция 9"

    "Резорцин формальдегидная паста д/пломб.каналов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Материал стомат. пломбировочный прокладочный 12г+12г №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Цемент стомат. цинк-фосфат. Унифас-2 100г+60мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 12"

    "Материал стомат. паста д/пломбирования каналов с йодоформом 2г №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Инструмент стомат. эндодонтический Про-Эндо Н-Файл р.15-40 дл.31мм №6"

    Кол-во: 250

    "Позиция 14"

    "Инструмент стомат. эндодонтический Про-Эндо Н-Файл р.10 дл.31мм №6"

    Кол-во: 250

    "Позиция 15"

    "Инструмент стомат. эндодонтический р.40 дл.25мм №6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Инструмент стомат. эндодонтический Н-Файл р.20 дл.25мм №6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Инструмент стомат. эндодонтический К-Ример р.15 дл.25мм №6"

    Кол-во: 150

    "Позиция 18"

    "Инструмент стомат. эндодонтический р.15 дл.31мм №6"

    Кол-во: 150

    "Позиция 19"

    "Инструмент стомат. эндодонтический К-Файл р.20 дл.25мм №6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "Инструмент стомат. эндодонтический Н-Файл р.15 дл.25мм №6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Инструмент стомат. эндодонтический Н-Файл р.08 дл.25мм №6"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "Инструмент стомат. эндодонтический р.35 дл.25мм №6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "Инструмент стомат. эндодонтический К-Файл р.10 дл.25мм №6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "Бор стомат. ТВС д/прямого наконечника №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 25"

    "Бор стомат. ТВС с фиссурной цилиндрич. головкой д/турбинного наконечника №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 26"

    "Бор стомат. с алмазн. крошкой д/турбинного наконечника №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 27"

    "Бор стомат. с алмазной головкой д/турбинного наконечника №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 28"

    "Бор стомат. алмазный №1"

    Кол-во: 1000

    Лот 47

    ЛОТ № 47 <Медицинские изделия_47>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 47 <Медицинские изделия_47>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 47 <Медицинские изделия_47>

    Начальная цена

    1 457 698,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка эндотрахеальная детская без манжеты тип Мерфи ID 3.5мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Трубка эндобронхиальная д/раздельной вентиляции легких силикон. правая СН 37 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Трубка эндобронхиальная д/раздельной вентиляции легких силикон. левая СН 37 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 4.5мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Трубка мед. силиконовая 3кг 5*1,5мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 10/53см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/39см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Трубка кислородная назальная д/взрослых 2,1м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 10/40см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 18/53см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Трубка мед. полимерная наруж. д. 8мм,внут. д 5мм,толщина стен.1,5мм №100"

    Кол-во: 74

    "Позиция 13"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 14"

    "Трубка мед. полимерная наруж. д. 2мм,внут. д 1мм,толщина стен.0,5мм №100"

    Кол-во: 174

    "Позиция 15"

    "Мочеприемник детский 100мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Мочеприемник 100мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    Лот 48

    ЛОТ № 48 <Медицинские изделия_48>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 48 <Медицинские изделия_48>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 48 <Медицинские изделия_48>

    Начальная цена

    3 236 659,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с К2 ЭДТА №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Петля микробиолог. д/взятия биопроб нихром д.2,0мм №5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Пробирка вакуумная 200мкл с фторидом №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Пробирка 13мл д/подсчета количества ретикулоцитов нестер. круглодонные б/крышки 13мм/100мм №500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Пробка пластиковая д/пробирок нейтральная №1000 65.793"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Устройство вакуумное с поршнем 1.4мл с цитратом натрия 3,2% ОП стер. 8мм/66мм №50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Устройство вакуумное с поршнем 4,9мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/90мм №1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 9"

    "Устройство вакуумное с поршнем 4,9мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/90мм №50"

    Кол-во: 25

    "Позиция 10"

    "Устройство д/исследований проб крови 100мкл с ЭДТА ОП стер. №100"

    Кол-во: 35

    "Позиция 11"

    "Устройство д/исследований проб крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Устройство д/исследований проб крови 600мкл с активатором свертывания ОП стер. №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Капилляр 210мкл д/анализатора ABL №250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Капилляр Клинитьюбс 85мкл д/анализатора ABL №375"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Капилляр 125мкл д/анализатора ABL №250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Пипетка стеклянная к СОЭ-метру капилляр Панченкова №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Стекло предметное без обработки 76мм*26мм*1,0мм №72"

    Кол-во: 80

    "Позиция 18"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф №500"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Пробирка лабораторная 10мл центрифужная 17мм/105мм №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 20"

    "Планшет д/опред. групп крови на 42 лунки белый №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 400

    "Позиция 22"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 160

    "Позиция 25"

    "Держатель д/пробирок многораз. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 26"

    "Держатель д/пробирок многораз. №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 400

    "Позиция 28"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 40000

    "Позиция 29"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 30"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 250

    "Позиция 32"

    "Пробирка вакуумная 3мл с литий-гепарином ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 160

    "Позиция 34"

    "Пробирка вакуумная 4мл с литий-гепарином ОП стер. пластик. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Капилляры 20мкл №1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Соска молочная латексная №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 37"

    "Соска молочная латексная СМл-АМТт №2"

    Кол-во: 600

    "Позиция 38"

    "Устройство д/исследований проб крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП нестер. №100"

    Кол-во: 130

    "Позиция 39"

    "Капилляры д/анализатора глюкозы 20мкл №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Пробирка д/пробподготовки 1,5мл д/анализатора InnovaStar с гемолизирующим раствором IS №100"

    Кол-во: 6

    Лот 49

    ЛОТ № 49 <Медицинские изделия_49>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 49 <Медицинские изделия_49>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 49 <Медицинские изделия_49>

    Начальная цена

    34 122,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт д/фиксации повязок липкий на полотне нетканом 50м*15см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Марля мед. на втулке ОП нестер. фас. по 5м пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 3"

    "Салфетки марлевые мед. стер. двухслойные 45см*29см №5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Марля мед. ОП нестер. фас. по 10м пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 129

    Лот 50

    ЛОТ № 50 <Медицинские изделия_50>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 50 <Медицинские изделия_50>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 50 <Медицинские изделия_50>

    Начальная цена

    69 355,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салфетки марлевые мед. стер. двухслойные 16см*14см №10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Контейнер лабораторный 60мл д/взятия биопроб нестер. ПП с завинч. крышкой №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Контейнер лабораторный 60мл д/взятия биопроб нестер. ПП с завинч. крышкой №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Игла трубчатая ОП стер. G20*90мм*38мм №100"

    Кол-во: 30

    Лот 51

    ЛОТ № 51 <Медицинские изделия_51>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 51 <Медицинские изделия_51>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 51 <Медицинские изделия_51>

    Начальная цена

    13 644 491,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.2/0, метрич.3 игла реж. 26мм 3/8 №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Рулон комбинированный д/паровой и газовой стерилизации плоский 75мм/200м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Имплантат д/внутр. протезирования сетка 30см/30см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Имплантат-сетка д/внутр. протезирования 15*15см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Инструмент хир. сшив. д/наложения кожного шва 35 узских скобок №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 6"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 8см/12см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Имплантат д/внутр. протезирования сетка 20см/20см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Инструмент хир. сшив. эндогерниостеплер 30 спиральных скобок 5мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Инструмент д/наложения пневмоперитонеума серии Surgineedle 150мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Сетка хир. д/операционного лечения грыжи 300мм*300мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Инструмент электролигирующий зажим нож, изогнутые бранши ОП стер. д.5,0мм дл.37см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Устройство д/защиты раны ОП стер. очень малого размера 2см-4см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Инструмент хир. сшив. линейн. перезаряж. с кассетой 80мм 4 ряда скоб высотой 3,8мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "Троакар эндоскопич. Versaport Plus Bladeless стандартный с фиксирующей канюлей 5мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Инструмент хир.эндо-ножницы Shears 19см, изогнутые, длинные, поворотные, с коагул. 5мм №1 174501"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Инструмент электролигирующий 23см №1"

    Кол-во: 72

    "Позиция 17"

    "Троакар эндоскопич. 11,5 мм №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 18"

    "Троакар эндоскопич. стандартный с фиксирующей канюлей 12мм №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 19"

    "Троакар эндоскопич стандартный с фиксирующей канюлей 15мм №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 20"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн.TA 30мм 2 ряда скоб 3,5мм д/норм.ткани,д/апп. с DST №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 21"

    "Троакар эндоскопич. 5,5мм №1"

    Кол-во: 240

    Лот 52

    ЛОТ № 52 <Медицинские изделия_52>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 52 <Медицинские изделия_52>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 52 <Медицинские изделия_52>

    Начальная цена

    2 429 182,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Повязка раневая биопимерная ранозаживляющая стер. 10*10см №5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Бинт мед. эластичный фиксирующий,самоприлипающий 8см*4м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Повязка атравматическая стимулирующая с химотрипсином ОП стер. 5см/7,5см №5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Повязка атравматическая стимулирующая с химотрипсином ОП стер. 7,5см/10см №30"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Покрытие Гелепран с мирамистином 7,5*10см №5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Покрытие Гелепран с мирамистином 5*7,5см №2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Повязка раневая пленочная, антимикробная с диоксидином стер. 15*15см №30"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Лейкопластырь фиксирующий ОП нестер. 10см/10м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Лейкопластырь фиксирующий ОП нестер. 10см/25см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Лейкопластырь антимикробный с мирамистином ОП стер. 6см/10см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Лейкопластырь фиксирующий ОП нестер. 5см/10м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Лейкопластырь фиксирующий ОП нестер. 3см/10м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Лейкопластырь фиксирующий ОП нестер. 15см/50м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Лейкопластырь фиксирующий ОП нестер. 10см/50м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Лейкопластырь фиксирующий ОП нестер. 15см/10м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Лейкопластырь антимикробный с мирамистином ОП стер. 8см/20см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Лейкопластырь бактерицидный с мирамистином д/фиксации катетеров с разрезом ОП стер. 9см/12см №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Лейкопластырь антимикробный с мирамистином ОП стер. 8см/15см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Лейкопластырь антимикробный с протарголом ОП стер. 6см/10см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Лейкопластырь антимикробный с протарголом ОП стер. 8см/15см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Лейкопластырь антимикробный с протарголом ОП стер. 8см/20см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Лейкопластырь антимикробный с мирамистином ОП стер. 10см/20см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Лейкопластырь бактерицидный с мирамистином д/фиксации катетеров с разрезом ОП стер. 5см/7см №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Лейкопластырь антимикробный с протарголом ОП стер. 10см/25см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Лейкопластырь антимикробный с протарголом ОП стер. 10см/35см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Лейкопластырь антимикробный с мирамистином ОП стер. 5см/7см №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Лейкопластырь антимикробный с мирамистином ОП стер. 10см/35см №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Лейкопластырь антимикробный с мирамистином ОП стер. 10см/25см №25"

    Кол-во: 100

    Лот 53

    ЛОТ № 53 <Медицинские изделия_53>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 53 <Медицинские изделия_53>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 53 <Медицинские изделия_53>

    Начальная цена

    1 114 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шприц 200мл д/рентгеноконтрастных/магнитоконтрастных веществ №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Шприц выс. давления ОП стер. Millennium КТ 60мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Магистраль У-образ. соед. низкого давления стер. Millennium 250см №1 680301"

    Кол-во: 500

    Лот 54

    ЛОТ № 54 <Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары и Субстанции не ЛС_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 54 <Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары и Субстанции не ЛС_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 54 <Медицинские изделия и Парафармацевтика общая и Разные товары и Субстанции не ЛС_1>

    Начальная цена

    613 996,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Субстанция Натрий лимоннокислый 3-зам.5,5-водн чда 1,0кг №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Салфетка спиртовая Suyun 3*6.5см №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Порт соединительный д/вакуумной терапии ран ОП стер. №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Очиститель д/кожи салфетки №30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Материал гемостатический рассасыв. 5*7,5см №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Крем д/рук Меналинд Профешнл 200мл №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Материал гемостатический рассасыв. 2,5см*5,1см №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Диализатор (гемофильтр) д/острого диализа №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Лампа ртутная 100Вт д/микроскопа Альтами Люм-2 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Кассета д/подачи стерилизующего вещества №2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "О-ксилол чда фас. по 0,8кг бут. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "2-пропанол хч (изопропиловый спирт) фас. по 8кг канистра №1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 13"

    "Пена Меналинд Профешнл очищающая 400мл №1"

    Кол-во: 31

    "Позиция 14"

    "Лампа мед. бактерицидная TUV-30W №1"

    Кол-во: 65

    "Позиция 15"

    "Респиратор фильтрующий №1"

    Кол-во: 131

    "Позиция 16"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G22 дл.25мм №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Набор д/новорожденных идентификационный браслет и медальон голубой №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Набор д/новорожденных идентификационный браслет и медальон розовый №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G20 дл.33мм №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 20"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G18 дл.33мм №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 21"

    "Респиратор фильтрующий №1"

    Кол-во: 480

    "Позиция 22"

    "Крышка навинчиваемая полимерн. цвет синий 27.8*19мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 23"

    "Крышка навинчиваемая полимерн. цвет красный 27.8*19мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 24"

    "Крышка навинчиваемая полимерн. цвет желтый 27.8*19мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 25"

    "Крышка навинчиваемая полимерн. цвет белый 27.8*19мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 26"

    "Флакон-капельница полимерн. 52*23*10.5мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 27"

    "Пробка-капельница полимерн. 20*9.5*10.8*12.5мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 28"

    "Крем-мыло Гаммасепт 0,5л №1"

    Кол-во: 10

    Лот 55

    ЛОТ № 55 <Медицинские изделия и Разные товары_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 55 <Медицинские изделия и Разные товары_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 55 <Медицинские изделия и Разные товары_1>

    Начальная цена

    732 910,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дез. средство Фрисепт Соло 1л с моющим эффектом №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Дез. средство Самаровка 5л №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Дез. средство Сайдекс Опа 3,78л №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Дез. средство Дельсан-Профи 0,75л спрей №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Дез. средство Альфадез 1л с моющим эффектом №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Дез. средство Сайдезим 5л №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Дез. средство Хлормисепт-Люкс таблетка 1,35г №600"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Дез. средство Экобриз-спрей 0,75л №1"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "Салфетки дезинф. Трилокс №120"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Дез. средство Альтсепт 0,2л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 27

    "Позиция 11"

    "Дез. средство Лизарин 1л концентрат №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Устройство дозирующее локтевое настенное №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Дез. средство Миродез-спрей 0,75л №1"

    Кол-во: 113

    "Позиция 14"

    "Дез. средство Медихэнд 0,5л кожный антисептик, жидкое мыло с дозатором №1"

    Кол-во: 192

    "Позиция 15"

    "Полоски индикаторные Дезиконт ДХИ д/опред. концентрации активного хлора №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Полоски индикаторные А-Дез №100"

    Кол-во: 200

    Лот 56

    ЛОТ № 56 <Медицинские изделия и Разные товары_2>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 56 <Медицинские изделия и Разные товары_2>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 56 <Медицинские изделия и Разные товары_2>

    Начальная цена

    191 739,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал стомат. цемент кальцийфосфатный, антисептически порошок 15г+ жидкость 12мл №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Материал стомат. Цинкоксид паста эвгеноловая д/пломб. каналов б/формальдегида пор.25г+жидк.10мл №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Материал стомат. Пульпевит N3 жидкость д/леч. осложненного кариеса молоч. зубов 15мл №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Материал стомат. 13мл жидкость д/распломбирования корневых каналов №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Наконечник микромоторный прямой стомат. НП-40 "Сапфир""

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Материал стомат. Колапол КП-3 пластины коллаген. д/заполнения костных полостей 20*8*7мм №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Пленка стомат. самоклеющ. полимер. двухсл. с линкомицином 50*100мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Пленка стомат. самоклеющ. полимер. двухсл. с метронидазолом 50*100мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Материал стомат. Воск липкий зуботех. 50г №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Материал стомат. Альванес паста для альвеолярного компресса после удаления зубов 20г №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Материал стомат. пломбировочный хим. отверждения 15г+15г №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Матрицы стомат. контурн. лавсан. универсальный комплект 1.092 №120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Клинья стоматологич. фиксирующие матричные светопрозрачные, 2-х типов №80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Зубы искусств. д/изготов. съемных конструкций зубных протезов цвет А3 р.25 набор №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Материал стомат. Полидент паста набор 3*40г №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Материал стомат. 5мл жидкость д/серебр. зубов однокомп. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Гель для расширения корневых каналов Эдеталь Омега 5мл шприц №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Материал стомат. паста д/временного пломбирования каналов 14г*10мл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Материал стомат. Ортопринт слепочный 500г №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Материал стомат. 30мл спрей д/анестезии слизистой полости рта №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Штифт стоматологич. внутриканальный латунный р. S2 №12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Штифт стоматологич. внутриканальный латунный р. М3 №12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Штрипс стомат. алмазный 4мм №12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Наконечник стомат. турбинный М4 №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Материал стомат. Цинкоксид паста эвгеноловая д/пломбирования каналов, пор.25г+жидк.10мл №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Материал стомат. пломбировочный реставрац. хим. отверждения 14г+14г №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 27"

    "Щетка д/шлиф. машин натур. щетина 3-х рядная №1"

    Кол-во: 17

    "Позиция 28"

    "Стекло предметное д/замешивания стомат. материалов без лунок 100мм*70мм*4мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Наконечник стомат. турбинный фрикц. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Диск стомат. шлифов. б/дискодерж. с втулкой металл. 12мм №40"

    Кол-во: 36

    "Позиция 31"

    "Щетка стомат. нейлоновая д/полировки №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Наконечник стомат. турбинный ОП №1 ТХ-122"

    Кол-во: 100

    Лот 57

    ЛОТ № 57 <Медицинские изделия и Разные товары_3>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 57 <Медицинские изделия и Разные товары_3>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 57 <Медицинские изделия и Разные товары_3>

    Начальная цена

    3 582 005,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроль гематологический CBC-5DMR L 3мл д/анализатора гематологич. низкий фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Контроль гематологический CBC-5DMR H 3мл д/анализатора гематологич. высокий фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Контроль гематологический CBC-5DMR N 3мл д/анализатора гематологич. норма фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Раствор лизирующий M-52 LH Lyse 400мл д/анализатора гематологич. BC-5150/5000 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Раствор лизирующий 2000мл д/анализатора гематологич. BC-5150/5000 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Лезвие микротомное S-35 Routine №50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Реагент М-68 Probe Cleanser 50мл д/анализатора гематологич. д/очистки зонда №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Раствор 17мл д/зонда промывающий М-30P Probe Cleanser №12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов промывочный р-р М-30 R Rinse 20л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов д/анализатора 500мл лизирующий раствор №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Чашка Петри полимер. ОП стер. тип 1 14,2мм/90мм №500"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Раствор изотонический M-30D Diluent 20л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ Регистрон 49мм*30м вт.12мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Контейнер для биоматериала 125мл нестерил. полимерный №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 16"

    "Пробирка лабораторная 10мл коническая нестер. с делениями №1"

    Кол-во: 7000

    Лот 58

    ЛОТ № 58 <Медицинские изделия и Разные товары_4>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 58 <Медицинские изделия и Разные товары_4>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 58 <Медицинские изделия и Разные товары_4>

    Начальная цена

    557 610,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чашка Петри стекл. нестер. 15мм/60мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Буфер промывочный д/анализатора 20мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Пипетка мерная Тип 2 0,1мл №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Колба коническая 250мл с делениями №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Пробирка биологическая 16мм/150мм №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Картридж с ионообменной смолой смешенного типа №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Карандаш по стеклу синий №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Капилляр стекл. 75мм №50"

    Кол-во: 200

    Лот 59

    ЛОТ № 59 <Медицинские изделия и Разные товары_5>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 59 <Медицинские изделия и Разные товары_5>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 59 <Медицинские изделия и Разные товары_5>

    Начальная цена

    236 881,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 210мм*280мм*215л №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Бумага диагр. д/ЭКГ 143мм*150мм*300л №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 50мм*30м вт.12мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 110мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 5"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ д/Hellige MAC-1200 210мм*300мм*150л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Презерватив д/ректо-ваг. датчика аппарата УЗИ д.28мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Презерватив для УЗИ латексные №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 1,31м2 57мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 53

    "Позиция 9"

    "Термобумага в рул. д/мед. рег. приборов б/сетки намотка наружная 110мм*30м вт.12мм №1"

    Кол-во: 59

    "Позиция 10"

    "Простыня малая операц. нестер. ОП 70см*80см пл. 42 №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 50мм*50м вт.18мм внутр. №1"

    Кол-во: 152

    "Позиция 12"

    "Журнал учета темп. режима холод.оборудования №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Лейкопластырь бактерицидный гипоаллергенный на неткан. основе 7,2см*1,9см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 100мл с крышкой ОП стер. №1"

    Кол-во: 4000

    Лот 60

    ЛОТ № 60 <Медицинские изделия и Разные товары_6>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 60 <Медицинские изделия и Разные товары_6>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 60 <Медицинские изделия и Разные товары_6>

    Начальная цена

    312 474,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 8см/12см №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 20см/20см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 20см/10см №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Скобки к ушивателю органов 0,3*4*4,8 №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Скобки к ушивателю органов 0,25*4*5,5 №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Скобки д/сшивающего аппарата УБ-40 0,3*4*3,5 №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Материал хир. шовный Фторлан стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла реж. 30мм 3/8 №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Материал хир. шовный Фторлан стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла реж. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 75см, р.6/0, метрич.0,7 две иглы колющ. 13мм 3/8 №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 60см, р.7/0, метрич. 0,5 игла колющ. 9,3мм 3/8 №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Материал хир. шовный Проволока стальная стер. нить 180см, р.7 метрич. 9 игла обратнорежущ. 48мм 1/2 №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Материал хир. шовный ПДС Плюс стер. нить 70см, р.4/0, метрич. 1,5 игла кол. 20мм 1/2 антибакт.фиолет. №36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 40мм 1/2 №20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 100см, р.5/0 метрич.1 две иглы колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 16"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 100см, р.0 метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Материал хир. шовный Кетгут простой стер. нить 75см, р.3/0, метрич.3 игла колющ. 20мм 1/2 №25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 26мм 3/8 неокраш. №24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.4/0, метрич. 1,5 игла колющ. 17мм 1/2 №36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,8*9,6мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,8*11,0мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,5*10,2см №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,0*9,0мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 6,8*8,3мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 6,2*7,0мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 6,0*6,5мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Клипсы нейрохир. мини-клипса ОП 6,8*8,3мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Клипсы нейрохир. мини-клипса ОП 4,6*7,0мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Клипсы средне-большие №18"

    Кол-во: 1

    Лот 61

    ЛОТ № 61 <Медицинские изделия и Разные товары_7>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663047Подведение итогов не позднее ЛОТ № 61 <Медицинские изделия и Разные товары_7>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ № 61 <Медицинские изделия и Разные товары_7>

    Начальная цена

    244 359,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шапочка-колпак высота 23см. пл.60г/м2 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Шапочка-берет ОП стер. спанбонд пл.18гр/м² №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Шапочка-берет ОП нестер. спанбонд пл.15г/м² №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Шапочка-берет белая на резинке неткан. пл.17г/м2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Шапочка в форме берета, белая ОП нестер. №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шапочка мед. голубая ОП нестер. смс пл.17г/м2 №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Шапочка мед. круглая ОП нестер. №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Чехол Фолиодрэйп д/инструментального стола стер. 80*145см №20 2583004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Чехол защитный д/датчика радиовизографа ОП нестер. полимерн. №500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Чехол д/шнура и трубок стер. пл.42г/см2 спанбонд 240см*15см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Халат хир. с креп.бумагой и полотенцами стер. ХL-140см №28"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Халат хир. с креп.бумагой и полотенцами стер. XXL-155см №28"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Халат хир. Фолиодресс Проект Стандарт с креп.бумагой и полотенцами стер. М-115см №1"

    Кол-во: 36

    "Позиция 14"

    "Халат хир. стер. голубой манжет, р.52-54, дл.140см пл.42г/м2 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Халат хир. ОП спанбонд 42г/м² р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Фартук мед. ламинир. ОП нестер. спанбонд пл.40г/м² дл.140см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Фартук защитный ПЭ 80*140см белый №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Простыня хир. ОП нестер. смс пл.42г/м2 140см/200см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Простыня операц. ОП стер. двухсл. четырехкратно упак. 175см*150см №17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Простын