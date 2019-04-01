Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением комплекса работ, являющихся предметом настоящего договора, в том числе: стоимость Проектно-изыскательских работ, Строительно-монтажных работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, гарантийные обязательства, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе его исполнения.