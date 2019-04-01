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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661059Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектамСочиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907661059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Почтовый адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Контактный телефон

    +7 8622 54-88-50

    Факс

    +7 8622 54-88-50

    Адрес электронной почты

    torgi@svdk.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Грошенко Оксана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Сочи

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661059Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектамСочи

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907661059Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектамСочи

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 16:0005.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661059Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектамСочи

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам

    Начальная цена

    2 200 657,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Сочи, на 14 объектах, согласно Приложений № 1-2 к проекту договора. Проект договора – Приложение №3 к извещению).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением комплекса работ, являющихся предметом настоящего договора, в том числе: стоимость Проектно-изыскательских работ, Строительно-монтажных работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, гарантийные обязательства, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе его исполнения.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1

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