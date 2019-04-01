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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907661059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Почтовый адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Контактный телефон
+7 8622 54-88-50
Факс
+7 8622 54-88-50
Адрес электронной почты
torgi@svdk.su
Ф.И.О. контактного лица
Грошенко Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Сочи
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907661059Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектамСочи
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907661059Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектамСочи
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам
Начальная цена
2 200 657,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Сочи, на 14 объектах, согласно Приложений № 1-2 к проекту договора. Проект договора – Приложение №3 к извещению).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
42.21.12
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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