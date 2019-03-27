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Номер извещения
31907660058
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фильтроэлементов ЭФП-Р
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-41
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
oai955@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пшеничникова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтроэлементов ЭФП-Р
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 21:59 GMT +327.03.2019 21:5927.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907660058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтроэлементов ЭФП-Р614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 21:5927.03.2019 21:5927.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907660058Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтроэлементов ЭФП-Р614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтроэлементов ЭФП-Р
Начальная цена
271 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.29.12.130
28.29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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