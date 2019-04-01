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    Главная / Торги / Работа по измерениям электротехническим

    Работа по измерениям электротехническим

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:5901.04.2019 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907660831Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Жирновское" Городищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907660831

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работа по измерениям электротехническим

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация Лот 11

    ТЗ и форма КП

    Форма КП Лот 13

    Форма КП Лот 14

    ТЗ Лот 14

    Приложение к ТЗ Лот 14

    ТЗ Лот 13

    Приложение к ТЗ лот 13

    Форма КП Лот 11

    Форма КП Лот 12

    Тз лот 12

    Приложение к ТЗ Лот 12

    ТЗ лот 11

    Форма КП Лот 10

    ТЗ Лот 10

    Приложение к ТЗ Лот 10

    Форма КП лот 4

    КП лот 9

    ТЗ Лот 4

    Документация

    Форма КП Ло 8

    ТЗ Лот 8

    Приложение к ТЗ лот 8

    Приложение к ТЗ Лот 4

    Форма КП ЛОт 7

    ТЗ Лот 7

    Приложение к ТЗ Лот 7

    Форма КП лот 2

    Форма КП Лот 6

    ТЗ Лот 6

    Приложение к ТЗ Лот 6

    Форма КП Лот 3

    Форма КП Лот 5

    ТЗ Лот 5

    Приложение к ТЗ Лот 5

    Приложение к ТЗ Лот 3

    ТЗ Лот 3

    ТЗ Лот 2

    Приложение к ТЗ Лот 2

    Форма КП Лот 1

    ТЗ Лот 1

    Приложение к ТЗ лот 1

    Приложение к ТЗ Лот 9

    Проект договора

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Закупки и тендеры Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в р.п. Елань

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в р.п. Елань Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в р.п. Елань

    Начальная цена

    341 875,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП Лот 1

    21.03.2019

    ТЗ Лот 1

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ лот 1

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Калач на Дону

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Калач на Дону Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Калач на Дону

    Начальная цена

    154 909,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП лот 2

    21.03.2019

    ТЗ Лот 2

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 2

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Камышин

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Камышин Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Камышин

    Начальная цена

    304 257,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП Лот 3

    21.03.2019

    ТЗ Лот 3

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 3

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Котово

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Котово Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Котово

    Начальная цена

    380 125,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП лот 4

    21.03.2019

    ТЗ Лот 4

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 4

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Николаевск

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Николаевск Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Николаевск

    Начальная цена

    169 218,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП Лот 5

    21.03.2019

    ТЗ Лот 5

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 5

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Новоаннинский

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Новоаннинский Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Новоаннинский

    Начальная цена

    426 699,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП Лот 6

    21.03.2019

    ТЗ Лот 6

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 6

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Палласовка

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Палласовка Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Палласовка

    Начальная цена

    80 924,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП ЛОт 7

    21.03.2019

    ТЗ Лот 7

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 7

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Серафимович

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Серафимович Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Серафимович

    Начальная цена

    243 094,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП Ло 8

    21.03.2019

    ТЗ Лот 8

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ лот 8

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Суровикино

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Суровикино Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Суровикино

    Начальная цена

    166 467,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    КП лот 9

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 9

    17.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпинск

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпинск Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпинск

    Начальная цена

    499 581,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП Лот 10

    21.03.2019

    ТЗ Лот 10

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 10

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 11

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Фролово

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Фролово Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Фролово

    Начальная цена

    421 596,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП Лот 11

    21.03.2019

    ТЗ лот 11

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация Лот 11

    17.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 12

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Городищенское"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Городищенское" Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Городищенское"

    Начальная цена

    327 578,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП Лот 12

    21.03.2019

    Тз лот 12

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 12

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 13

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Жирновское"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Жирновское" Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Жирновское"

    Начальная цена

    334 085,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Форма КП Лот 13

    21.03.2019

    ТЗ Лот 13

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ лот 13

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 14

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Котельниковское"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Котельниковское" Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Котельниковское"

    Начальная цена

    163 876,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Документация

    21.03.2019

    Извещение

    21.03.2019

    Форма КП Лот 14

    21.03.2019

    ТЗ Лот 14

    21.03.2019

    Приложение к ТЗ Лот 14

    21.03.2019

    Проект договора

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1

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