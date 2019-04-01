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Номер извещения
31907660831
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работа по измерениям электротехническим
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
Почтовый адрес
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
Контактный телефон
+7 8442 25-80-30
Факс
{}
Адрес электронной почты
Kazimirova_ms@vlg-gaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казимирова Марина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Городищенский район, р.п. Городище
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в р.п. Елань
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в р.п. Елань Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в р.п. Елань
Начальная цена
341 875,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Калач на Дону
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Калач на Дону Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Калач на Дону
Начальная цена
154 909,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Камышин
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Камышин Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Камышин
Начальная цена
304 257,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Котово
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Котово Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Котово
Начальная цена
380 125,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Николаевск
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Николаевск Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Николаевск
Начальная цена
169 218,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Новоаннинский
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Новоаннинский Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Новоаннинский
Начальная цена
426 699,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Палласовка
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Палласовка Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Палласовка
Начальная цена
80 924,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Серафимович
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Серафимович Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Серафимович
Начальная цена
243 094,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Суровикино
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Суровикино Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Суровикино
Начальная цена
166 467,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпинск
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпинск Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпинск
Начальная цена
499 581,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Фролово
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Фролово Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Фролово
Начальная цена
421 596,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Городищенское"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Городищенское" Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Городищенское"
Начальная цена
327 578,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Жирновское"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Жирновское" Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Жирновское"
Начальная цена
334 085,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Котельниковское"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660831Подведение итогов не позднее Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Котельниковское" Городищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электрических измерений, испытание электрооборудования на объектах филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в МГП "Котельниковское"
Начальная цена
163 876,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
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