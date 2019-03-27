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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для крана TADANO

    Поставка запасных частей для крана TADANO

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 18:0027.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для крана TADANOМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для крана TADANO

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Договор

    ТКП

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4193

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    m.zhukovskiy@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуковский Максим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для крана TADANO

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927108Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для крана TADANOМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для крана TADANO

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.129

    Краны грузоподъемные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лебедка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Колодки тормозные к-т (2шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Колодки тормозные к-т (2шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Шайба"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Накладка антифрикционная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Шланг гидравлический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Пластина"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Гайка"

    Кол-во: 48

    "Позиция 9"

    "Гайка"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Болт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "Болт"

    Кол-во: 32

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