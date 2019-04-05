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    Главная / Торги / Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"

    Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 05:0005.04.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"г. ВладивостокПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915993

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Дальневосточный
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1

    Почтовый адрес

    690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А

    Контактный телефон

    +7 914 972-94-64

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    elena.vishnyakova@vladivostok.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вишнякова Елена Петровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владивосток

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 05:00 GMT +305.04.2019 05:0005.04.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"г. Владивосток

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 05:0005.04.2019 05:0005.04.2019 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915993Дата и время вскрытия заявок Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"г. Владивосток

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2019 03:0010.04.2019 03:0010.04.2019 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915993Подведение итогов не позднее Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"г. Владивосток

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 03:0010.04.2019 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915993Подведение итогов не позднее Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"г. Владивосток

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1

    690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А

    Классификатор ОКПД2

    47.41.3

    Услуги по розничной торговле периферийными устройствами в специализированных магазинах

    46.66.1

    Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием

    46.52.1

    Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

    46.51.1

    Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование передачи данных"

    Кол-во: 15

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