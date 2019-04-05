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Номер извещения
ГП915993
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1
Почтовый адрес
690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А
Контактный телефон
+7 914 972-94-64
Факс
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Адрес электронной почты
elena.vishnyakova@vladivostok.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вишнякова Елена Петровна
Место рассмотрения предложений
г. Владивосток
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 05:00 GMT +305.04.2019 05:0005.04.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"г. Владивосток
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 05:0005.04.2019 05:0005.04.2019 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915993Дата и время вскрытия заявок Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"г. Владивосток
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 03:0010.04.2019 03:0010.04.2019 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915993Подведение итогов не позднее Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"г. Владивосток
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммуникационного оборудования для нужд Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1
690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А
47.41.3
46.66.1
46.52.1
46.51.1
Документация лота
Кол-во: 15
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