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Номер извещения
31907660119
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на на выполнение работ по техническому обслуживанию единых систем «Бухгалтерского и налогового учёта» и «Расчёта заработной платы и управления персоналом»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1611
Факс
Адрес электронной почты
vyakovlev@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по техническому обслуживанию единых систем «Бухгалтерского и налогового учета» и «Расчета заработной платы и управления персоналом».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 11:00 GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907660119Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию единых систем «Бухгалтерского и налогового учета» и «Расчета заработной платы и управления персоналом».Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 11:00GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907660119Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию единых систем «Бухгалтерского и налогового учета» и «Расчета заработной платы и управления персоналом».Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.201911.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907660119Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию единых систем «Бухгалтерского и налогового учета» и «Расчета заработной платы и управления персоналом».Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 16:0011.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660119Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию единых систем «Бухгалтерского и налогового учета» и «Расчета заработной платы и управления персоналом».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660119Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию единых систем «Бухгалтерского и налогового учета» и «Расчета заработной платы и управления персоналом».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию единых систем «Бухгалтерского и налогового учета» и «Расчета заработной платы и управления персоналом».
Начальная цена
18 303 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
915 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
62.01.11.000
62.01
Документация лота
Кол-во: 1
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