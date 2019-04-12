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Номер извещения
ГП915979
Уникальный номер закупки
45-03-19
Наименование закупки
работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 909 182-41-92
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
SMedyntsev@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медынцев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 18:00 GMT +312.04.2019 18:0012.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915979Дата и время окончания срока приема заявок работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тнМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 18:0012.04.2019 18:0012.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915979Дата и время вскрытия заявок работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тнМосква
Подведение итогов не позднее
14.05.2019 18:0014.05.2019 18:0014.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915979Подведение итогов не позднее работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тнМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
33.12.29
F
Документация лота
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