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    Главная / Торги / работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тн

    работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 18:0012.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915979Дата и время окончания срока приема заявок работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тнМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915979

    Уникальный номер закупки

    45-03-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП915979_second_parts_protocol.rtf

    TZ

    лот

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 909 182-41-92

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    SMedyntsev@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медынцев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 18:00 GMT +312.04.2019 18:0012.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915979Дата и время окончания срока приема заявок работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тнМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 18:0012.04.2019 18:0012.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915979Дата и время вскрытия заявок работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тнМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2019 18:0014.05.2019 18:0014.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915979Подведение итогов не позднее работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тнМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.201914.05.2019 18:0014.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915979Подведение итогов не позднее работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тнМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по продлению существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/559807/name/5e314e9da69f32.35658369

    29.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "продление существующих крановых путей мостового крана г.п. 20тн"

    Кол-во: 0

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