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    Главная / Торги / Запрос предложений на зубчатую муфту

    Запрос предложений на зубчатую муфту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:3005.04.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915975Дата и время окончания срока приема заявок Зубчатую муфтуБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915975

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на зубчатую муфту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Чертеж

    Изменения в извещении

    Док-я

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    2

    1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68709

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ivanovds@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Зубчатую муфту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 12:30 GMT +305.04.2019 12:3005.04.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915975Дата и время окончания срока приема заявок Зубчатую муфтуБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 12:3030.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915975Подведение итогов не позднее Зубчатую муфтуБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915975Подведение итогов не позднее Зубчатую муфтуБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Зубчатую муфту

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.14.26.120

    Муфты управления механические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зубчатая муфта по чертежу №3666.22 – 3.07А"

    Кол-во: 1

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