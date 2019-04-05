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Номер извещения
ГП915975
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на зубчатую муфту
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68709
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
ivanovds@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Зубчатую муфту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 12:30 GMT +305.04.2019 12:3005.04.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915975Дата и время окончания срока приема заявок Зубчатую муфтуБелорецкий
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 12:3030.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915975Подведение итогов не позднее Зубчатую муфтуБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Зубчатую муфту
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
29.14.26.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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