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    Главная / Торги / Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств

    Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927016Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927016

    Уникальный номер закупки

    058-ЗП/19-022

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    ТЗ

    ТЗ ЗРА ЭП

    ТЗ ЭПБ СРД

    ТЗ ТУ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    экспертиза промышленной безопасности

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 13:00 GMT +328.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927016Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927016Дата и время вскрытия заявок ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский и Надымский районы, СУНГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ)."

    Кол-во: 12

    Лот 2

    ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 13:00 GMT +328.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927016Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927016Дата и время вскрытия заявок ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский и Надымский районы, СУНГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция)."

    Кол-во: 11

    Лот 3

    ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 13:00 GMT +328.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927016Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927016Дата и время вскрытия заявок ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский и Надымский районы, СУНГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ)."

    Кол-во: 218

    Лот 4

    ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 13:00 GMT +328.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927016Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927016Дата и время вскрытия заявок ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский и Надымский районы, СУНГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы)."

    Кол-во: 4

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