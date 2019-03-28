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Номер извещения
ГП927016
Уникальный номер закупки
058-ЗП/19-022
Наименование закупки
Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 13:00 GMT +328.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927016Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927016Дата и время вскрытия заявок ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ1. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (сосуды, ППУ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Пуровский и Надымский районы, СУНГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 13:00 GMT +328.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927016Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927016Дата и время вскрытия заявок ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ2. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (НКО, вентиляция).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Пуровский и Надымский районы, СУНГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 13:00 GMT +328.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927016Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927016Дата и время вскрытия заявок ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ3. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (ЗРА, ГПМ).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Пуровский и Надымский районы, СУНГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 218
ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 13:00 GMT +328.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927016Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927016Дата и время вскрытия заявок ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927016Подведение итогов не позднее ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ4. Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование технических устройств (дымовые трубы).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Пуровский и Надымский районы, СУНГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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