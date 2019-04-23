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    Главная / Торги / Тендер 62-Т-2019 _ Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах Заказчика

    Тендер 62-Т-2019 _ Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.04.2019 21:0023.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927006Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах ЗаказчикаНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927006

    Уникальный номер закупки

    62-Т-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер 62-Т-2019 _ Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы по тендеру

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3825

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Неля Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 21:00 GMT +323.04.2019 21:0023.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927006Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах ЗаказчикаНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    23.04.2019 21:0023.04.2019 21:0023.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927006Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах ЗаказчикаНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2019 16:0005.07.2019 16:0005.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927006Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах ЗаказчикаНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201905.07.2019 16:0005.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927006Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах ЗаказчикаНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах Заказчика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06.20.10.110

    Газ горючий природный (газ естественный)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на Самбургском НГКМ, Уренгойском НГКМ и Яро-Яхинском НГКМ: - Организация собственными силами и средствами охраны объектов Заказчика от пожаров; - Осуществление тушения возникших пожаров; - Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; - Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; - Осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика; - Проведение заправки, технического обслуживания и ремонта огнетушителей на объектах Заказчика"

    Кол-во: 0

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