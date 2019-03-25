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Номер извещения
31907660887
Уникальный номер закупки
086/2019-ЗЦ
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку чая и кофе для обеспечения объектов ТБО дирекции г. Читы (для перепродажи через собственную торговую сеть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Место рассмотрения предложений
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чая и кофе для обеспечения объекта ТБО в г. Улан-Удэ
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.03.201926.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907660887Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка чая и кофе для обеспечения объекта ТБО в г. Улан-Удэ680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122
Подведение итогов не позднее
27.03.2019 05:0027.03.2019 05:0027.03.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660887Подведение итогов не позднее Поставка чая и кофе для обеспечения объекта ТБО в г. Улан-Удэ680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чая и кофе для обеспечения объекта ТБО в г. Улан-Удэ
Начальная цена
644 423,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объект ТБО в г. Улан-УдэРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.83
10.83
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 623520
Поставка чая и кофе для обеспечения объектов ТБО в г. Чита, пос. Каштак Забайкальского края
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.03.201926.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907660887Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка чая и кофе для обеспечения объектов ТБО в г. Чита, пос. Каштак Забайкальского края680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122
Подведение итогов не позднее
27.03.2019 05:0027.03.2019 05:0027.03.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660887Подведение итогов не позднее Поставка чая и кофе для обеспечения объектов ТБО в г. Чита, пос. Каштак Забайкальского края680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.201927.03.2019 05:0027.03.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660887Подведение итогов не позднее Поставка чая и кофе для обеспечения объектов ТБО в г. Чита, пос. Каштак Забайкальского края680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чая и кофе для обеспечения объектов ТБО в г. Чита, пос. Каштак Забайкальского края
Начальная цена
1 156 642,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объект ТБО в г. Чите, пос. Каштак Забайкальского краяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.83
10.83
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 127150
Поставка чая и кофе для обеспечения объекта ТБО в г. Борзя Забайкальского края
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.03.201926.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907660887Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка чая и кофе для обеспечения объекта ТБО в г. Борзя Забайкальского края680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122
Подведение итогов не позднее
27.03.2019 05:0027.03.2019 05:0027.03.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660887Подведение итогов не позднее Поставка чая и кофе для обеспечения объекта ТБО в г. Борзя Забайкальского края680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.201927.03.2019 05:0027.03.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660887Подведение итогов не позднее Поставка чая и кофе для обеспечения объекта ТБО в г. Борзя Забайкальского края680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чая и кофе для обеспечения объекта ТБО в г. Борзя Забайкальского края
Начальная цена
683 341,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объект ТБО в г. Борзе Забайкальского краяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.83
10.83
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 69230
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