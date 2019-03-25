На право заключения договора на поставку чая и кофе для обеспечения объектов ТБО дирекции г. Читы (для перепродажи через собственную торговую сеть)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907660887 Уникальный номер закупки 086/2019-ЗЦ Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на поставку чая и кофе для обеспечения объектов ТБО дирекции г. Читы (для перепродажи через собственную торговую сеть) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение запроса цен №086-ЗЦ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК Юридический адрес 680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122, Почтовый адрес 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122 Контактный телефон +7 4212 56-78-50 Факс +7 4212 56-40-14 Адрес электронной почты utvvo.oz@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА Место рассмотрения предложений 680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольская, 122 Закупки и тендеры Хабаровский край Закупки и тендеры Чай и кофе обработанные Ключевые слова:

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