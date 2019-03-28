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    Главная / Торги / Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году

    Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 17:0028.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915978Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 годуМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4169

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 17:00 GMT +328.03.2019 17:0028.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915978Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 годуМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 17:0028.03.2019 17:0028.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915978Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 годуМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 16:0010.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915978Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 годуМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Чаяндинское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор образцов шероховатости поверхности (сравнения)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор образцов шероховатости поверхности (сравнения)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект для визуального контроля СИ ВИК-НДТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект для визуального контроля СИ ВИК-НДТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Твердомер портативный динамический Г/р СИ № 48898-12 ТКМ-359С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Твердомер портативный динамический Г/р СИ № 48898-12 ТКМ-359С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Микроскоп металлографический агрегатный ЕС МЕТАМ РВ-21-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Климатическая камера Г/р СИ № 46154-10 М-75/100-80 КТХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Машина испытательная универсальная Г/р СИ № 54230-13 TIME WEW-600D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Копер маятниковый Г/р СИ № 54490-13TIME JB-W750L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прогибомер Г/р СИ № 55861-13 ПСК-МГ4.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Манометр с адаптером (Ваr) МА 100ВУ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Манометр с адаптером (Мпа) МА 100ВУ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм ИЧТ ИЧ-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Виброплощадка лабораторнаяСМЖ-539 К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Виброплощадка лабораторная СМЖ-739"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мельница грунтовая МГ-1Ф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Форма для изготовления контрольных образцов бетона ФК-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Форма для изготовления контрольных образцов бетона 2ФК-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Форма для изготовления контрольных образцов раствора 3ФК-70,7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера климатическая КШ 6К-5/5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера пропарочная КПЛ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера морозильная КМ-0,21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера нормального хранения КНТ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ванна с гидрозатвором ВГЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера-шкаф нормального твердения КНТ-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Лабораторная низкотемпературная электропечьSNOL 58/350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Рассев лабораторный РЛ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Лабораторный встряхивающий столик с конусной формой ЛВС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Насадка для формы 3ФБ-40 трехсекционная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Форма для изготовления цементных балочек 3ФБ-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Нажимные пластины ПЛБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект форм для определения дробимости щебня КП-116 ЦП-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект форм для определения дробимости щебня КП-116 ЦП-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мерная металлическая посуда (металл) МП (ком-т 1, 2, 5, 10 л)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мерный цилиндрический сосуд 2л (металл) МП-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мерный цилиндрический сосуд 1л (металл) МП-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мерный цилиндрический сосуд (50л) КП-601/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор для определения коэф-та фильтрации грунтов ПКФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор стандартного уплотнения (малый) ЦКБ-9127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор стандартного уплотнения (малый) ПСУ-м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор стандартного уплотнения ПСУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Кольца режущие для отбора грунта (200) ПГ-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект колец для отбора грунта (80, 200, 400) КП-402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель прочности бетона Г/р СИ № 60741-15 ИПС-МГ4.03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТТЖ-М исп. 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Лупа измерительная ЛИ -3-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор Вика ОГЦ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор для определения подвижности растворной смеси ПГР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси КА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Конус Скрамтаева"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель защитного слоя бетона Г/р СИ №29316-10 ИПА-МГ4.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект сит для щебня и гравия (22 сита) (ø - 300 мм) КП 109/1 (18 ишт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор сит для песка (ø - 200 мм) (мокрое просеивание) ДУ-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор сит для грунта (ø - 200 мм) КП 131 (7 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор сит для песка и щебня (ø - 300 мм) КСИ (11 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 120 мм) (с поддоном и крышкой) 0,09"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 300 мм) 0,08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 100 мм) 0,08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное проверочное (ø - 120мм) (с подд. и кр) У1-ЕСЛ (0,08)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 300 мм) 0,05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 200 мм) 0,05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: ультразвука Г/р СИ №24690-06 Пульсар 1.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель времени и скорости распространения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель времени и скорости распространения ультразвука Г/р СИ №52901-13Пульсар 2.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ-500МГ4А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Машина для испытаний (пресс Matest) Г/р СИ №48249-11 С040PN132"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Линейка измерительная (L=500мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Линейка измерительная (L=300мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ареометр для грунта АГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Гигрометр психрометрический ВИТ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Гигрометр психрометрический ВИТ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр-щуп цифровой ИТ7-Ж-4-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель температуры ИТ5-ТП-ХК(L)-Термит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель температуры ИТ5-ТС-50М-Термит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Пирометр OPTRIS Г/р СИ № 45009-10 OPTRIS Laser Sight"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы неавтоматического действия (3200г) DХ-3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Модуль взвешивающий МАССА-К (200,0кг) ТВ-S-200.2-А3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы неавтомотического действия (30,0кг) ЕМ-30КАМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы электронные настольные МАССА-К (32,0кг) МК-32.2-А21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы электронные настольные МАССА-К (15,0кг) МК-15.2-А21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы лабораторные электронные "Ohaus" (4100г) Pioneer РА4102С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Шаблон для определения лещадности щебня (гравия) КП 601/5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Секундомер механический СОСпр-2б-2-000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Холидей электроискровой-дефектоскоп-266"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Эталоны шероховатости поверхности 125 SHOT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Эталоны шероховатости поверхности 125 GRIT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Позитектор 6000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Профиломер-224"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Твердометр динамический ТДМ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Штангенциркуль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: КМС-3-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: УШК-1 "Vogel""

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Адгезиметр "Константа АЦ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Толщиномер покрытий цифровой Elcometer 456, типF, модель В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Гидрометр психотрометрический ВИТ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Микромер гладкий типа МК-25 "Эталон""

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Угломер с нониусом типа 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Индикатор ИЧЦ10 (0,001)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Глубиномер микрометрический тип ГМ-100 (25,50,75,150,300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Уровень рамный GRIFF 250мм СЦД 0,02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Радиусомер РЦ 325-1250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Нутрометр индикаторный СЦД 0,01 НИ 160-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мегаометр ЭС0202/2-Г № 57507"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ключ динамометрическийSTW24-4B-1N02P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Рулетка с лазерным уровнем 5мх25мм "Sturm""

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр контактный ТК-5.01П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Теодолит 4Т30П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Клещи для измерения переменного тока DT 360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Нивелир оптический Sokkia B40-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Пирометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ключ динамометрический 70-350Nm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Elcometer E138"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ключ динамометрический 1/2""

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор ВИК ЭКСПЕРТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный КОНСТАНТА К-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Анализатор антенно- фидерных устройств JD723C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мультиметр-калибратор АКИП-2201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель оптической мощности Grandway FHP2A04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Тестер оптических кабелей WireXpert"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Оптический рефлектометр Yokogawa AQ7280+AQ7283H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Анализатор спектра RIGOLDSA832E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Тестер интерфейса АТ-Е1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Волоконно-оптический видеоскоп Digital FiberScope DFS1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Штангенциркуль МаrCal 16 ER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор комбинированный Тesto 622"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Устройство измерительное параметров релейной защиты Ретом-21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Рефлектометр цифровой РЕЙС-205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Аппарат прогрузочный АП-15к"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Аппарат прогрузочный АП-15к"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель цифровой KEW4105А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор универсальный измерительный Р4833"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мультиметр цифровой АРРА 103N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель параметров электрических сетей АКИП-8402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель температуры TESTO 830-Т1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: УШС-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель точки росы Elcometr 319"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Адгезиметр Elcometr 107-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Адгезиметр Elcometr 108-2D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Дефектоскоп электроискровой Elcometr D266"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Дефектоскоп электроискровой Elcometr D270"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Шаблон сварщика универсальный УШС-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Шаблон сварщика универсальный УШС-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Шаблон сварщика универсальный УШС-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ключ динамометрический King Tony 34862-2DG 1" 300-1500 Нм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор образцов шероховатости Elcometer 125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор образцов шероховатости ОШС-ШП (Rz 20, 40, 60, 80)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Конус балансировочный Васильева КБВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Калибы круглые для щебня КП-601/2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Пикнометр (пластиковая пробка) ПЖ 2-100 КШ-10/19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Колба Ле-Шателье"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель объемных деформаций бетона "БЕТОН-ФРОСТ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Поромер для определения содержания воздуха в бетонной смеси КП-133"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель давления для определения водонепроницаемости Г/р СИ № 39624-14 АГАМА-РМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Влагомер весовой MS-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Индикатор активности цемента ИАЦ-04М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Гиря калибровочная 2 кг F1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Плотномер динамический Д-51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель прочности бетона Г/р СИ № 60741-15 ИПС-МГ4.04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Дальномер Mastech MS6418"

    Кол-во: 1

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