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Номер извещения
ГП915978
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4169
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 17:00 GMT +328.03.2019 17:0028.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915978Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 годуМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 17:0028.03.2019 17:0028.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915978Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 годуМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 16:0010.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915978Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 годуМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чаяндинское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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