Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году

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Цена не указана

Оказание услуг по поверке, калибровке, аттестации средств измерений и оборудования инструментального контроля строительно - монтажных работ по обустройству Чаяндинского НГКМ в 2019 году

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор образцов шероховатости поверхности (сравнения)" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор образцов шероховатости поверхности (сравнения)" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект для визуального контроля СИ ВИК-НДТ" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект для визуального контроля СИ ВИК-НДТ" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Твердомер портативный динамический Г/р СИ № 48898-12 ТКМ-359С" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Твердомер портативный динамический Г/р СИ № 48898-12 ТКМ-359С" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Микроскоп металлографический агрегатный ЕС МЕТАМ РВ-21-1" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Климатическая камера Г/р СИ № 46154-10 М-75/100-80 КТХ" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Машина испытательная универсальная Г/р СИ № 54230-13 TIME WEW-600D" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Копер маятниковый Г/р СИ № 54490-13TIME JB-W750L" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прогибомер Г/р СИ № 55861-13 ПСК-МГ4.01" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Манометр с адаптером (Ваr) МА 100ВУ100" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Манометр с адаптером (Мпа) МА 100ВУ100" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм ИЧТ ИЧ-50" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Виброплощадка лабораторнаяСМЖ-539 К" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Виброплощадка лабораторная СМЖ-739" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мельница грунтовая МГ-1Ф" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Форма для изготовления контрольных образцов бетона ФК-200" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Форма для изготовления контрольных образцов бетона 2ФК-100" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Форма для изготовления контрольных образцов раствора 3ФК-70,7" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера климатическая КШ 6К-5/5" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера пропарочная КПЛ-1" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера морозильная КМ-0,21" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера нормального хранения КНТ-1" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ванна с гидрозатвором ВГЗ" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Камера-шкаф нормального твердения КНТ-60" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Лабораторная низкотемпературная электропечьSNOL 58/350" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Рассев лабораторный РЛ-1" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Лабораторный встряхивающий столик с конусной формой ЛВС" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Насадка для формы 3ФБ-40 трехсекционная" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Форма для изготовления цементных балочек 3ФБ-40" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Нажимные пластины ПЛБ" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект форм для определения дробимости щебня КП-116 ЦП-150" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект форм для определения дробимости щебня КП-116 ЦП-75" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мерная металлическая посуда (металл) МП (ком-т 1, 2, 5, 10 л)" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мерный цилиндрический сосуд 2л (металл) МП-2" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мерный цилиндрический сосуд 1л (металл) МП-1" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мерный цилиндрический сосуд (50л) КП-601/4" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор для определения коэф-та фильтрации грунтов ПКФ" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор стандартного уплотнения (малый) ЦКБ-9127" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор стандартного уплотнения (малый) ПСУ-м" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор стандартного уплотнения ПСУ" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Кольца режущие для отбора грунта (200) ПГ-200" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект колец для отбора грунта (80, 200, 400) КП-402" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель прочности бетона Г/р СИ № 60741-15 ИПС-МГ4.03" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТТЖ-М исп. 1" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 №2" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 №4" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Лупа измерительная ЛИ -3-10" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор Вика ОГЦ-1" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор для определения подвижности растворной смеси ПГР" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси КА" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Конус Скрамтаева" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель защитного слоя бетона Г/р СИ №29316-10 ИПА-МГ4.01" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Комплект сит для щебня и гравия (22 сита) (ø - 300 мм) КП 109/1 (18 ишт)" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор сит для песка (ø - 200 мм) (мокрое просеивание) ДУ-200" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор сит для грунта (ø - 200 мм) КП 131 (7 шт)" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор сит для песка и щебня (ø - 300 мм) КСИ (11 шт)" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 120 мм) (с поддоном и крышкой) 0,09" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 300 мм) 0,08" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 100 мм) 0,08" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное проверочное (ø - 120мм) (с подд. и кр) У1-ЕСЛ (0,08)" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 300 мм) 0,05" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Сито лабораторное (ø - 200 мм) 0,05" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: ультразвука Г/р СИ №24690-06 Пульсар 1.0" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель времени и скорости распространения" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель времени и скорости распространения ультразвука Г/р СИ №52901-13Пульсар 2.1" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ-500МГ4А" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Машина для испытаний (пресс Matest) Г/р СИ №48249-11 С040PN132" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Линейка измерительная (L=500мм)" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Линейка измерительная (L=300мм)" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ареометр для грунта АГ" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Гигрометр психрометрический ВИТ-1" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Гигрометр психрометрический ВИТ-2" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр-щуп цифровой ИТ7-Ж-4-120" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель температуры ИТ5-ТП-ХК(L)-Термит" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель температуры ИТ5-ТС-50М-Термит" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Пирометр OPTRIS Г/р СИ № 45009-10 OPTRIS Laser Sight" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы неавтоматического действия (3200г) DХ-3000" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Модуль взвешивающий МАССА-К (200,0кг) ТВ-S-200.2-А3" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы неавтомотического действия (30,0кг) ЕМ-30КАМ" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы электронные настольные МАССА-К (32,0кг) МК-32.2-А21" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы электронные настольные МАССА-К (15,0кг) МК-15.2-А21" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Весы лабораторные электронные "Ohaus" (4100г) Pioneer РА4102С" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Шаблон для определения лещадности щебня (гравия) КП 601/5" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Секундомер механический СОСпр-2б-2-000" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Холидей электроискровой-дефектоскоп-266" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Эталоны шероховатости поверхности 125 SHOT" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Эталоны шероховатости поверхности 125 GRIT" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Позитектор 6000" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Профиломер-224" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Твердометр динамический ТДМ-2" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Штангенциркуль" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: КМС-3-16" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: УШК-1 "Vogel"" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Адгезиметр "Константа АЦ"" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Толщиномер покрытий цифровой Elcometer 456, типF, модель В" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Гидрометр психотрометрический ВИТ-1" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Микромер гладкий типа МК-25 "Эталон"" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Угломер с нониусом типа 1" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Индикатор ИЧЦ10 (0,001)" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Глубиномер микрометрический тип ГМ-100 (25,50,75,150,300)" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Уровень рамный GRIFF 250мм СЦД 0,02" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Радиусомер РЦ 325-1250" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Нутрометр индикаторный СЦД 0,01 НИ 160-250" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мегаометр ЭС0202/2-Г № 57507" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ключ динамометрическийSTW24-4B-1N02P" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Рулетка с лазерным уровнем 5мх25мм "Sturm"" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Термометр контактный ТК-5.01П" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Теодолит 4Т30П" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Клещи для измерения переменного тока DT 360" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Нивелир оптический Sokkia B40-35" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Пирометр" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ключ динамометрический 70-350Nm" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Elcometer E138" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ключ динамометрический 1/2"" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор ВИК ЭКСПЕРТ" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный КОНСТАНТА К-5" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Анализатор антенно- фидерных устройств JD723C" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мультиметр-калибратор АКИП-2201" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель оптической мощности Grandway FHP2A04" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Тестер оптических кабелей WireXpert" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Оптический рефлектометр Yokogawa AQ7280+AQ7283H" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Анализатор спектра RIGOLDSA832E" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Тестер интерфейса АТ-Е1" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Волоконно-оптический видеоскоп Digital FiberScope DFS1" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Штангенциркуль МаrCal 16 ER" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор комбинированный Тesto 622" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Устройство измерительное параметров релейной защиты Ретом-21" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Рефлектометр цифровой РЕЙС-205" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Аппарат прогрузочный АП-15к" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Аппарат прогрузочный АП-15к" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель цифровой KEW4105А" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Прибор универсальный измерительный Р4833" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Мультиметр цифровой АРРА 103N" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель параметров электрических сетей АКИП-8402" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель температуры TESTO 830-Т1" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: УШС-4" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель точки росы Elcometr 319" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Адгезиметр Elcometr 107-4" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Адгезиметр Elcometr 108-2D" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Дефектоскоп электроискровой Elcometr D266" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Дефектоскоп электроискровой Elcometr D270" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Шаблон сварщика универсальный УШС-3" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Шаблон сварщика универсальный УШС-2" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Шаблон сварщика универсальный УШС-1" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Ключ динамометрический King Tony 34862-2DG 1" 300-1500 Нм" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор образцов шероховатости Elcometer 125" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Набор образцов шероховатости ОШС-ШП (Rz 20, 40, 60, 80)" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Конус балансировочный Васильева КБВ" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Калибы круглые для щебня КП-601/2" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Пикнометр (пластиковая пробка) ПЖ 2-100 КШ-10/19" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Колба Ле-Шателье" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель объемных деформаций бетона "БЕТОН-ФРОСТ"" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Поромер для определения содержания воздуха в бетонной смеси КП-133" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель давления для определения водонепроницаемости Г/р СИ № 39624-14 АГАМА-РМ" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Влагомер весовой MS-70" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-У" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Индикатор активности цемента ИАЦ-04М" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Гиря калибровочная 2 кг F1" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Плотномер динамический Д-51" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Оказание услуги по поверке, калибровке и аттестации: Измеритель прочности бетона Г/р СИ № 60741-15 ИПС-МГ4.04" Кол-во: 1