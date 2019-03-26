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Номер извещения
31907660870
Уникальный номер закупки
083/2019-ЗЦ
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку кассового оборудования и оргтехники для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12 В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кассового оборудования и оргтехники для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12 В
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.03.201927.03.2019 05:0027.03.2019 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907660870Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка кассового оборудования и оргтехники для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12 ВХабаровск
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 05:0028.03.2019 05:0028.03.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660870Подведение итогов не позднее Поставка кассового оборудования и оргтехники для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12 ВХабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201928.03.2019 05:0028.03.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660870Подведение итогов не позднее Поставка кассового оборудования и оргтехники для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12 ВХабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кассового оборудования и оргтехники для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12 В
Начальная цена
330 410,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12 ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
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