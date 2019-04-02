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Номер извещения
ГП915970
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-34-13
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
CherdantsevRG@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Черданцев Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.05.201915.05.2019 10:0015.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915970Подведение итогов не позднее Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Вывоз, утилизация, обезвреживание шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным, металлическим и смешанным кордом типоразмера от R23 до 46/90R57, кроме Белшины R 33. Объем для утилизации составляет 1220 тонн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Филиалы ПАО «Южный Кузбасс». Кемеровская обл. г.Междуреченск, г.Мыски.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
38.21.10.000
Кол-во: 0
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