Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Ежемесячно с подписанием Акта выполненных работ. Исполнитель не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137.