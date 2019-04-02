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    Главная / Торги / Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».

    Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915970Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915970

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Объемы утилизации отработанных автошин

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-34-13

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    CherdantsevRG@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Черданцев Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201915.05.2019 10:0015.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915970Подведение итогов не позднее Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным кордом для филиалов ПАО «Южный Кузбасс».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Вывоз, утилизация, обезвреживание шин пневматических автомобильных отработанных с текстильным, металлическим и смешанным кордом типоразмера от R23 до 46/90R57, кроме Белшины R 33. Объем для утилизации составляет 1220 тонн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Филиалы ПАО «Южный Кузбасс». Кемеровская обл. г.Междуреченск, г.Мыски.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ежемесячно с подписанием Акта выполненных работ. Исполнитель не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    38.21.10.000

    Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Объемы утилизации отработанных автошин

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятиях ПАО «Южный Кузбасс»"

    Кол-во: 0

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    Цена не указана
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