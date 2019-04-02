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Номер извещения
31907659698
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителей.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
Почтовый адрес
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
Контактный телефон
+7 4752 78-40-84
Факс
Адрес электронной почты
hav@tog.tmb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Худяков Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907659698Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителейТамбов
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 10:0102.04.2019 10:0102.04.2019 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907659698Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителейТамбов
Подведение итогов не позднее
04.04.2019 17:0004.04.2019 17:0004.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907659698Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителейТамбов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителей
Начальная цена
194 130,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Адрес местонахождения
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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