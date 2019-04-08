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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915968
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа лома (бочки из под масла, краски)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-36-23
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Natalya.Smorova@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Сморова Наталья Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа лома (бочки из под масла, краски)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 16:00 GMT +308.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915968Дата и время окончания срока приема заявок Продажа лома (бочки из под масла, краски)Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 16:0008.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915968Дата и время вскрытия заявок Продажа лома (бочки из под масла, краски)Альметьевск
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 10:0015.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915968Подведение итогов не позднее Продажа лома (бочки из под масла, краски)Альметьевск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа лома (бочки из под масла, краски)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
51.57.10.160
S
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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