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    Главная / Торги / Продажа лома (бочки из под масла, краски)

    Продажа лома (бочки из под масла, краски)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915968Дата и время окончания срока приема заявок Продажа лома (бочки из под масла, краски)АльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915968

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа лома (бочки из под масла, краски)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    анкета

    Заявка на участие в закупке

    Изменения в извещении

    техническое задание

    Заявка на проведение закупки

    Изменения в извещении

    Заявка Участника на аккредитацию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Почтовый адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-36-23

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Natalya.Smorova@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сморова Наталья Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа лома (бочки из под масла, краски)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 16:00 GMT +308.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915968Дата и время окончания срока приема заявок Продажа лома (бочки из под масла, краски)Альметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 16:0008.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915968Дата и время вскрытия заявок Продажа лома (бочки из под масла, краски)Альметьевск

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 10:0015.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915968Подведение итогов не позднее Продажа лома (бочки из под масла, краски)Альметьевск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915968Подведение итогов не позднее Продажа лома (бочки из под масла, краски)Альметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа лома (бочки из под масла, краски)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Классификатор ОКПД2

    51.57.10.160

    Услуги по сбору (заготовке) металлического лома и отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    S

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продажа лома (бочки из под масла, краски)"

    Кол-во: 0

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