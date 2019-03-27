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Номер извещения
ГП915965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,
Почтовый адрес
420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4
Контактный телефон
+7 843 557-90-58
Факс
--
Адрес электронной почты
omts@ekostroy116.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фёдорова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:00 GMT +327.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915965Дата и время окончания срока приема заявок Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)Казань
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 09:0027.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915965Дата и время вскрытия заявок Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)Казань
Подведение итогов не позднее
01.04.2019 11:0001.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915965Подведение итогов не позднее Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул.Залесная 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК ЭКОСТРОЙ
Все закупки и тендеры СК ЭКОСТРОЙ
Адрес местонахождения
420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,
420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4
25.73.30.182
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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