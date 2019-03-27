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    Главная / Торги / Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)

    Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915965Дата и время окончания срока приема заявок Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭКОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СК ЭКОСТРОЙ

    Юридический адрес

    420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,

    Почтовый адрес

    420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4

    Контактный телефон

    +7 843 557-90-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    omts@ekostroy116.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фёдорова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 09:00 GMT +327.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915965Дата и время окончания срока приема заявок Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 09:0027.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915965Дата и время вскрытия заявок Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)Казань

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2019 11:0001.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915965Подведение итогов не позднее Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915965Подведение итогов не позднее Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT со стойкой (диаметр бура 160)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул.Залесная 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа, 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК ЭКОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СК ЭКОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,

    420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.182

    Дрели ручные с патронами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель для мокрого алмазного сверления DEWALT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стойка для дрели алмазного сверления "

    Кол-во: 1

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