МИ-015-ТМЦ-19 На право заключения договора на поставку камер КСО для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: в течение 30 календарных дней после подписания договора; Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем отгрузочных документов указанные в договоре.