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Номер извещения
ГП915966
Уникальный номер закупки
ОДЗД/ЗП/6 от 06.03.2019г.
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки реализации в 2018 году долгосрочной программы развития стратегического акционерного общества “Трансинжстрой”
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 604-42-44 доб. 10829
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
a.rumyantseva@tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцева Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по проведению аудиторской проверки реализации в 2018 году долгосрочной программы развития стратегического акционерного общества “Трансинжстрой”
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 14:00 GMT +329.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915966Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению аудиторской проверки реализации в 2018 году долгосрочной программы развития стратегического акционерного общества “Трансинжстрой”Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 14:0029.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915966Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению аудиторской проверки реализации в 2018 году долгосрочной программы развития стратегического акционерного общества “Трансинжстрой”Москва
Подведение итогов не позднее
03.04.2019 15:0003.04.2019 15:0003.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915966Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению аудиторской проверки реализации в 2018 году долгосрочной программы развития стратегического акционерного общества “Трансинжстрой”Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 15:0003.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915966Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению аудиторской проверки реализации в 2018 году долгосрочной программы развития стратегического акционерного общества “Трансинжстрой”Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки реализации в 2018 году долгосрочной программы развития стратегического акционерного общества “Трансинжстрой”
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Архангельский переулок, дом 8/2, стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
69.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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