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Номер извещения
31907659300
Уникальный номер закупки
52-19/ХД/ГПБ
Наименование закупки
Проведение оценки эффективности и целесообразности Плана природоохранных мероприятий АО "Торговый порт Посьет" на 2018-2020гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+7 422 33-12032 доб. 139140
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
olesya.drozdova@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроздова Олеся Александровна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
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Проведение экологического аудита, оценки эффективности и целесообразности Плана природоохранных мероприятий АО "Торговый порт Посьет" на 2018-2020 гг
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 09:0006.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907659300Подведение итогов не позднее Проведение экологического аудита, оценки эффективности и целесообразности Плана природоохранных мероприятий АО "Торговый порт Посьет" на 2018-2020 ггХасанский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экологического аудита, оценки эффективности и целесообразности Плана природоохранных мероприятий АО "Торговый порт Посьет" на 2018-2020 гг
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
100% авансового платежа
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Торговый порт Посьет», 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
71.12.19
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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