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Номер извещения
ГП915962
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7322
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Viktor.Andreev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Виктор Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915962Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915962Дата и время вскрытия заявок Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 17:0007.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915962Подведение итогов не позднее Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
07.06.201907.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915962Подведение итогов не позднее Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
33.14.11.000
31.10.92.000
Документация лота
Кол-во: 0
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