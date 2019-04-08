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    Главная / Торги / Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь»

    Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915962Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915962

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 09:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к участникам

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7322

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Viktor.Andreev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Виктор Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915962Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915962Дата и время вскрытия заявок Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 17:0007.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915962Подведение итогов не позднее Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915962Подведение итогов не позднее Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ (ф. №КС-2)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    31.10.92.000

    Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к участникам

    20.03.2019

    ТЗ

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт печного трансформатора TST-408-0 инв. №49994 установки УВРВ - 1 («ASEA-SKF») стенда «А» сталеплавильного цеха №8 «ОМЗ-Спецсталь» в соответствии с Техническим заданием "

    Кол-во: 0

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