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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").

    Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915961Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915961

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 09:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Юридический адрес

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 63513

    Факс

    +7 495 221-88-88

    Адрес электронной почты

    elena.kozyrenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Козыренко Елена Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 12:00 GMT +327.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915961Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 12:0027.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915961Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915961Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915961Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    61

    Услуги телекоммуникационные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь") согласно ТЗ"

    Кол-во: 1

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    25.01.2021 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
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