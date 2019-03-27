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Номер извещения
ГП915961
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 63513
Факс
+7 495 221-88-88
Адрес электронной почты
elena.kozyrenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Козыренко Елена Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 12:00 GMT +327.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915961Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 12:0027.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915961Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915961Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915961Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-БизнесСервис
Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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