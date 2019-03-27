Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь").

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП915961 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по предоставлению гарантированных симметричных каналов передачи данных с выделением реальных IP адресов и гарантированной скоростью безлимитного трафика для предприятий, входящих в группу "Мечел" (АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел Транс Восток", ООО "Эльгауголь"). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Мечел-БизнесСервис

Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис Юридический адрес 125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Почтовый адрес 125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 доб. 63513 Факс +7 495 221-88-88 Адрес электронной почты elena.kozyrenko@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Козыренко Елена Игоревна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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