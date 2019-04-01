выполнение работ по прокладке 2х кабельных линий к электросетям и монтаж распределительного устройства 10 кВ (участок ОГЭ-ЦРП (44 цех), г. Москва по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907658994 Уникальный номер закупки 311 Номер закупки Наименование закупки выполнение работ по прокладке 2х кабельных линий к электросетям и монтаж распределительного устройства 10 кВ (участок ОГЭ-ЦРП (44 цех), г. Москва по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110 Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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