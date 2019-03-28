Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных согласно требованиям действующего законодательства. Срок поставки – от 3 до 20 календарных дней со дня подписания Договора (является критерием).