Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Поставщик выставляет счет на оплату не позднее 2 (двух) банковских дней со дня получения заявки от Покупателя. Покупатель обязуется произвести оплату партии Товара, согласно заявке покупателя в размере 100% (ста процентов) в порядке предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета на оплату.