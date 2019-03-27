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Номер извещения
31907666494
Уникальный номер закупки
084/2019-ЗЦ
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку нектаров для обеспечения объектов ТБО в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка нектаров для обеспечения объектов ТБО в г.Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.03.201928.03.2019 05:0028.03.2019 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907666494Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка нектаров для обеспечения объектов ТБО в г.Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровск
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 05:0029.03.2019 05:0029.03.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907666494Подведение итогов не позднее Поставка нектаров для обеспечения объектов ТБО в г.Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нектаров для обеспечения объектов ТБО в г.Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края
Начальная цена
682 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объекты ТБО, расположенные в г. Хабаровске и г. БикинРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.32.21
10.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12720
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