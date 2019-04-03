"Запрос предложений на изготовление и поставку газово-кислородных горелок с системой охлаждения для газопламенной закалки"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: по договоренности Сторон, при наличии аванса – предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок выполнения работ: не более 3 месяцев. Гарантийный срок – не менее 24 месяцев. Чертежи, будут предоставлены руководителем проекта после подписания соглашения о конфиденциальности.