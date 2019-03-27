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Номер извещения
ГП915957
Уникальный номер закупки
148-562/19 от 19.03.2019
Наименование закупки
Закуп сварочной проволоки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 09:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-75
Факс
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Адрес электронной почты
nikonova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока СВ-07Х19Н10Б ф4 ГОСТ2246-70 в кол-ве 1050 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 06:00 GMT +327.03.2019 06:0027.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915957Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока СВ-07Х19Н10Б ф4 ГОСТ2246-70 в кол-ве 1050 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 06:0027.03.2019 06:0027.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915957Дата и время вскрытия заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока СВ-07Х19Н10Б ф4 ГОСТ2246-70 в кол-ве 1050 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.201927.05.2019 06:0027.05.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915957Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока СВ-07Х19Н10Б ф4 ГОСТ2246-70 в кол-ве 1050 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока СВ-07Х19Н10Б ф4 ГОСТ2246-70 в кол-ве 1050 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Уралхиммаш", 620010, Свердловская область г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
27
24
Документация лота
Кол-во: 1050
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