На право заключения договора на поставку кондитерских изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г.Абакан Республики Хакасия (для перепродажи через собственную торговую сеть)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907666485 Уникальный номер закупки 028/2019-ЗЦ Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на поставку кондитерских изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г.Абакан Республики Хакасия (для перепродажи через собственную торговую сеть) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение запроса цен №028-ЗЦ

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