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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора по Выполнению строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям. (АмКС-038-19)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора по Выполнению строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям. (АмКС-038-19)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658873Дата и время окончания срока приема заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9БлаговещенскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907658873

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора по Выполнению строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям. (АмКС-038-19)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сметы лот №3

    КД Лот №3

    КД Лот№2

    КД Лот №1

    Конкурсная документация

    Технические задания

    Сметы лот №1

    Сметы лот №2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 22-07-27

    Факс

    +7 4162 22-07-37

    Адрес электронной почты

    o.shalohova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалохова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Закупки и тендеры Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 09:00 GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658873Дата и время окончания срока приема заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 09:00GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907658873Дата и время вскрытия заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.201929.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907658873Дата окончания срока рассмотрения заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658873Подведение итогов не позднее СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658873Подведение итогов не позднее СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7

    Начальная цена

    7 957 560,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    14

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с п.2.2 Договора: 2.2.1. Авансовый платеж в размере 40% от стоимости Работ Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 10 банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. 2.2.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных Работ с пропорциональным вычетом перечисленного в рамках п. 2.2.1. авансового платежа на основании фактически выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 банковских (десяти) дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре либо с согласия Заказчика, досрочно. При обнаружении Заказчиком дефектов (недостатков) окончательный расчёт по данному договору будет произведён после устранения дефектов (недостатков), выявленных при приемке законченного объекта. Устранение недостатков или исправление некачественно выполненной работы осуществляется за счёт Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    42.22.2

    Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22.2

    Строительство местных линий электропередачи и связи

    Документация лота

    КД Лот №1

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство местных линий электропередачи и связи"

    Кол-во: 14

    Лот 2

    СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 09:00 GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658873Дата и время окончания срока приема заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 09:00GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907658873Дата и время вскрытия заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.201929.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907658873Дата окончания срока рассмотрения заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658873Подведение итогов не позднее СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658873Подведение итогов не позднее СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8

    Начальная цена

    10 113 987,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с п.2.2 Договора: 2.2.1. Авансовый платеж в размере 40% от стоимости Работ Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 10 банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. 2.2.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных Работ с пропорциональным вычетом перечисленного в рамках п. 2.2.1. авансового платежа на основании фактически выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 банковских (десяти) дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре либо с согласия Заказчика, досрочно. При обнаружении Заказчиком дефектов (недостатков) окончательный расчёт по данному договору будет произведён после устранения дефектов (недостатков), выявленных при приемке законченного объекта. Устранение недостатков или исправление некачественно выполненной работы осуществляется за счёт Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    42.22.2

    Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22.2

    Строительство местных линий электропередачи и связи

    Документация лота

    КД Лот№2

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство местных линий электропередачи и связи"

    Кол-во: 13

    Лот 3

    СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 09:00 GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658873Дата и время окончания срока приема заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 09:00GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907658873Дата и время вскрытия заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.201929.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907658873Дата окончания срока рассмотрения заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658873Подведение итогов не позднее СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658873Подведение итогов не позднее СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9

    Начальная цена

    9 861 181,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с п.2.2 Договора: 2.2.1. Авансовый платеж в размере 40% от стоимости Работ Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 10 банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. 2.2.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных Работ с пропорциональным вычетом перечисленного в рамках п. 2.2.1. авансового платежа на основании фактически выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 банковских (десяти) дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре либо с согласия Заказчика, досрочно. При обнаружении Заказчиком дефектов (недостатков) окончательный расчёт по данному договору будет произведён после устранения дефектов (недостатков), выявленных при приемке законченного объекта. Устранение недостатков или исправление некачественно выполненной работы осуществляется за счёт Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    42.22.2

    Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22.2

    Строительство местных линий электропередачи и связи

    Документация лота

    КД Лот №3

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство местных линий электропередачи и связи"

    Кол-во: 10

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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