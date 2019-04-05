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Номер извещения
31907658873
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора по Выполнению строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям. (АмКС-038-19)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 4162 22-07-27
Факс
+7 4162 22-07-37
Адрес электронной почты
o.shalohova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалохова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
Закупки и тендеры Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 09:00 GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658873Дата и время окончания срока приема заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 09:00GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907658873Дата и время вскрытия заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.201929.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907658873Дата окончания срока рассмотрения заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7Благовещенск
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658873Подведение итогов не позднее СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 7
Начальная цена
7 957 560,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
14
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
42.22.2
42.22.2
Документация лота
Кол-во: 14
СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 09:00 GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658873Дата и время окончания срока приема заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 09:00GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907658873Дата и время вскрытия заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.201929.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907658873Дата окончания срока рассмотрения заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8Благовещенск
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658873Подведение итогов не позднее СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 8
Начальная цена
10 113 987,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
13
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
42.22.2
42.22.2
Документация лота
Кол-во: 13
СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 09:00 GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658873Дата и время окончания срока приема заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 09:00GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907658873Дата и время вскрытия заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.201929.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907658873Дата окончания срока рассмотрения заявок СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9Благовещенск
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658873Подведение итогов не позднее СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по тех.присоединению к эл. сетям Блок 9
Начальная цена
9 861 181,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
42.22.2
42.22.2
Документация лота
Кол-во: 10
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