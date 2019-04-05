Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с п.2.2 Договора: 2.2.1. Авансовый платеж в размере 40% от стоимости Работ Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 10 банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. 2.2.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных Работ с пропорциональным вычетом перечисленного в рамках п. 2.2.1. авансового платежа на основании фактически выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 банковских (десяти) дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре либо с согласия Заказчика, досрочно. При обнаружении Заказчиком дефектов (недостатков) окончательный расчёт по данному договору будет произведён после устранения дефектов (недостатков), выявленных при приемке законченного объекта. Устранение недостатков или исправление некачественно выполненной работы осуществляется за счёт Подрядчика.