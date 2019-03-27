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    Главная / Торги / Поставка деталей по чертежам

    Поставка деталей по чертежам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей по чертежамСанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка деталей по чертежам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 08:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    oksana.timina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимина Оксана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей по чертежам

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 10:0022.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915954Подведение итогов не позднее Поставка деталей по чертежамСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей по чертежам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка деталей по чертежам

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа от 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.99.52.000

    Части прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "5003.09.07.502 Штурвал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "5003.09.07.262 Вкладыш"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "5003.09.07.002 Втулка скольжения"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
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