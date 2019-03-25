Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100% от общей стоимости Товара осуществляется Покупателем в течение 30 календарных дней с даты, указанной в товарной накладной о получении всего Товара Покупателем или его Грузополучателем и предоставления Покупателю документов на отгруженный Товар согласно Спецификации и условиям Договора."