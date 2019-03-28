www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907658447
Уникальный номер закупки
09-03.2019
Наименование закупки
Поставка расходного материала к аппарату Zirkograph 025 ECO
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 07:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Почтовый адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Контактный телефон
+7 3532 73-77-00
Факс
Адрес электронной почты
admin@stomrostosh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьянова Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECO
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 08:30 GMT +328.03.2019 08:3028.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECOОренбург
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 09:1528.03.2019 09:1528.03.2019 09:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907658447Дата и время вскрытия заявок Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECOОренбург
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 09:0029.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658447Подведение итогов не позднее Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECOОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECO
Начальная цена
976 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
282 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Газпромовская 72Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Адрес местонахождения
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
32.5
86.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 282
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.