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    Главная / Торги / Поставка расходного материала к аппарату Zirkograph 025 ECO

    Поставка расходного материала к аппарату Zirkograph 025 ECO

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 08:3028.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECOОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907658447

    Уникальный номер закупки

    09-03.2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходного материала к аппарату Zirkograph 025 ECO

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 07:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная док

    извещение

    методика

    тех задание

    расчет цены

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Контактный телефон

    +7 3532 73-77-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    admin@stomrostosh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурьянова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Услуги в области медицинской и стоматологической практики

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECO

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 08:30 GMT +328.03.2019 08:3028.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECOОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 09:1528.03.2019 09:1528.03.2019 09:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907658447Дата и время вскрытия заявок Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECOОренбург

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2019 09:0029.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658447Подведение итогов не позднее Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECOОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658447Подведение итогов не позднее Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECOОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходного стоматологического материала к аппарату Zirkograph 025 ECO

    Начальная цена

    976 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    282 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Газпромовская 72Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязан оплатить стоимость Товара не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения Товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Классификатор ОКПД2

    32.5

    Инструменты и оборудование медицинские

    Классификатор ОКВЭД2

    86.2

    Медицинская и стоматологическая практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинская и стоматологическая практика"

    Кол-во: 282

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