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    Главная / Торги / Поставка ГСМ для технического обслуживания СППК

    Поставка ГСМ для технического обслуживания СППК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ для технического обслуживания СППКХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907658498

    Уникальный номер закупки

    18-19/ХД/ГПБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ для технического обслуживания СППК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 07:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Проект спецификации

    Система контроля

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 221-59-34

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Snezana.Anosova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аносова Снежана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ для технического обслуживания СППК

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 09:0029.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658498Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для технического обслуживания СППКХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ для технического обслуживания СППК

    Начальная цена

    1 873 536,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    100%

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41),Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Консистентная смазка Лукойл Полифлекс EP-2-160"

    Кол-во: 110

    "Позиция 2"

    "Консистентная смазка Лукойл Полифлекс EP-0-160"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Гидравлическое масло Лукойл Гейзер ЛТ-32"

    Кол-во: 2750

    "Позиция 4"

    "Трансмиссионное масло Лукойл Стило Премиум 220 или эквивалент"

    Кол-во: 2140

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