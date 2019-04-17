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Номер извещения
ГП939205
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электроосветительное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-23-94
Факс
--
Адрес электронной почты
EvgeniyShchetinin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щетинин Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Цеховые общепромышленные светильники, прожекторы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 10:21 GMT +317.04.2019 10:2117.04.2019 10:21Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939205Дата и время окончания срока приема заявок Цеховые общепромышленные светильники, прожекторы.Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.08.2019 13:0031.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Цеховые общепромышленные светильники, прожекторы.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Цеховые общепромышленные светильники, прожекторы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. 2ая Повелетская, д. 14. Транспортные расходы по доставке до склада ПАО "ЧМК" должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система, растентовка транспорта - обязательна.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.40.25.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 38
Кол-во: 92
Кол-во: 54
Кол-во: 42
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 7
Кол-во: 195
Кол-во: 256
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 89
Кол-во: 65
Кол-во: 20
Кол-во: 80
Кол-во: 8
Кол-во: 23
Кол-во: 28
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 64
Кол-во: 12
Кол-во: 45
Кол-во: 10
Кол-во: 82
Кол-во: 74
Кол-во: 23
Кол-во: 14
Кол-во: 12
Кол-во: 26
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 130
Кол-во: 80
Кол-во: 53
Кол-во: 46
Кол-во: 3
Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 10:21 GMT +317.04.2019 10:2117.04.2019 10:21Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939205Дата и время окончания срока приема заявок Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.08.2019 13:0031.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. 2ая Повелетская, д. 14. Транспортные расходы по доставке до склада ПАО "ЧМК" должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система, растентовка транспорта - обязательна.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.40.25.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 256
Кол-во: 12
Кол-во: 56
Кол-во: 105
Кол-во: 45
Кол-во: 45
Кол-во: 72
Кол-во: 93
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 11
Кол-во: 42
Кол-во: 45
Кол-во: 45
Кол-во: 10
Кол-во: 117
Кол-во: 22
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 123
Кол-во: 45
Кол-во: 45
Кол-во: 7
Кол-во: 19
Кол-во: 70
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 103
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 38
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 54
Кол-во: 34
Кол-во: 28
Светодиодные светильники и прожекторы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 10:21 GMT +317.04.2019 10:2117.04.2019 10:21Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939205Дата и время окончания срока приема заявок Светодиодные светильники и прожекторы.Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.08.2019 13:0031.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Светодиодные светильники и прожекторы.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Светодиодные светильники и прожекторы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. 2ая Повелетская, д. 14. Транспортные расходы по доставке до склада ПАО "ЧМК" должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система, растентовка транспорта - обязательна.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.40.25.123
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 72
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 16
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 45
Кол-во: 8
Кол-во: 95
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 9
Кол-во: 18
Взрывозащищенные светильники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 10:21 GMT +317.04.2019 10:2117.04.2019 10:21Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939205Дата и время окончания срока приема заявок Взрывозащищенные светильники.Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.08.2019 13:0031.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Взрывозащищенные светильники.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Взрывозащищенные светильники.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оплата за поставляемую продукцию осуществляется в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад ПАО «ЧМК».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.40.39.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
Кол-во: 38
Кол-во: 52
Кол-во: 7
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