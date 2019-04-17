Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. 2ая Повелетская, д. 14. Транспортные расходы по доставке до склада ПАО "ЧМК" должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система, растентовка транспорта - обязательна.Рассчитать логистику >