Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Электроосветительное оборудование

    Электроосветительное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2019 10:2117.04.2019 10:21Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939205Дата и время окончания срока приема заявок Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939205

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроосветительное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение 1 Образцы основных форм

    Приложение 2. ТЗ Лот № 1

    Приложение 2. ТЗ Лот № 2

    Приложение 2. ТЗ Лот № 3

    Приложение 2. ТЗ Лот № 4

    Приложение 3. Проект договора

    Типовая спецификация

    Приложение 4. Уведомление

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-23-94

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EvgeniyShchetinin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щетинин Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл, светильники

    Список лотов

    Лот 1

    Цеховые общепромышленные светильники, прожекторы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.04.2019 10:21 GMT +317.04.2019 10:2117.04.2019 10:21Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939205Дата и время окончания срока приема заявок Цеховые общепромышленные светильники, прожекторы.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2019 13:0031.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Цеховые общепромышленные светильники, прожекторы.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201931.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Цеховые общепромышленные светильники, прожекторы.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Цеховые общепромышленные светильники, прожекторы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. 2ая Повелетская, д. 14. Транспортные расходы по доставке до склада ПАО "ЧМК" должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система, растентовка транспорта - обязательна.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставляемую продукцию осуществляется в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад ПАО «ЧМК».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.40.25.129

    Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с лампами прочих типов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОЖЕКТОР ИО 04-1000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "ПРОЖЕКТОР ИО 04-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ ЛСУ-2, 12М, 42В"

    Кол-во: 38

    "Позиция 4"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 41-200-001"

    Кол-во: 92

    "Позиция 5"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-004"

    Кол-во: 54

    "Позиция 6"

    "СВЕТИЛЬНИК НПБ 1102 100ВТ"

    Кол-во: 42

    "Позиция 7"

    "ПРОЖЕКТОР ПЗМ 35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "СВЕТИЛЬНИК НПБ (НПП) 1306"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 41-200-001"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "СВЕТИЛЬНИК НПБ 1102 100ВТ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "ПРОЖЕКТОР ИО-12-500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП20Х500-121У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП 03Х100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 17-500-001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02Х200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 17-500-104"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП17-400-721"

    Кол-во: 195

    "Позиция 20"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП17-700-032 С ЛАМ.ДРИ-700ВТ"

    Кол-во: 256

    "Позиция 21"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-003"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-003"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 17-1000 БЕЗ СТЕКЛА"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 41-200-004"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 17-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "СВЕТИЛЬНИК РСП51-1000-031"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "СВЕТИЛЬНИК ЖСУ-21М-250-009"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "СВЕТИЛЬНИК ЖСУ-21-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "ПРОЖЕКТОР ПЗС 45"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП17-400-654У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "СВЕТИЛЬНИК ЖСП01-150-742 У3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП26-100-012 У2"

    Кол-во: 89

    "Позиция 35"

    "СВЕТИЛЬНИК РСП 05-125"

    Кол-во: 65

    "Позиция 36"

    "ПРОЖЕКТОР ИО 04-1500-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "СВЕТИЛЬНИК РСП 05-250-001"

    Кол-во: 80

    "Позиция 38"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 41-200-002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП 17-250"

    Кол-во: 23

    "Позиция 40"

    "ПРОЖЕКТОР ГО 04-250-01"

    Кол-во: 28

    "Позиция 41"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП17-150-713"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП25-150-49"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП17-150-742"

    Кол-во: 64

    "Позиция 44"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-006"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "СВЕТИЛЬНИК ЖСП01-100-742"

    Кол-во: 45

    "Позиция 46"

    "СВЕТИЛЬНИК ЖСП01-250-732"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "СВЕТИЛЬНИК ЖСП01-150-732"

    Кол-во: 82

    "Позиция 48"

    "СВЕТИЛЬНИК ЖСП01-70-732"

    Кол-во: 74

    "Позиция 49"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП17-150-732"

    Кол-во: 23

    "Позиция 50"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП 17-1000"

    Кол-во: 14

    "Позиция 51"

    "СВЕТИЛЬНИК ГСП17-400-732"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-001"

    Кол-во: 26

    "Позиция 53"

    "СВЕТИЛЬНИК ЖКУ 10-400-026"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "ПРОЖЕКТОР ИО 04-500-002"

    Кол-во: 15

    "Позиция 55"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 41-200-001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "ПРОЖЕКТОР ПЗС 45"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-001"

    Кол-во: 130

    "Позиция 58"

    "СВЕТИЛЬНИК НСП 20Х500Х111"

    Кол-во: 80

    "Позиция 59"

    "СВЕТИЛЬНИК РСП 05-1000"

    Кол-во: 53

    "Позиция 60"

    "СВЕТИЛЬНИК РКУ 400"

    Кол-во: 46

    "Позиция 61"

    "СВЕТИЛЬНИК ДСП 1307 36ВТ 6500К IP65"

    Кол-во: 3

    Лот 2

    Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.04.2019 10:21 GMT +317.04.2019 10:2117.04.2019 10:21Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939205Дата и время окончания срока приема заявок Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2019 13:0031.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201931.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Накладные, подвесные внутренние светильники и Аппаратура пускорегулирующая.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. 2ая Повелетская, д. 14. Транспортные расходы по доставке до склада ПАО "ЧМК" должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система, растентовка транспорта - обязательна.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставляемую продукцию осуществляется в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад ПАО «ЧМК».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.40.25.129

    Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с лампами прочих типов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2Х36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛПО 1Х36 (40) С ЭПРА"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "СВЕТИЛЬНИК НПО 29-2Х60"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛСП-44-2Х36-007"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "СВЕТИЛЬНИК 4Х18 ARS/R 595Х595"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "СВЕТИЛЬНИК 4Х18 ARS/R 595Х595"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "СВЕТИЛЬНИК LCL-FL005 IP54 С/ЛАМПОЙ 300Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "АППАРАТ ПУСКОРЕГУЛИР. 1К400ДРИ48-003УХЛ1"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "СВЕТИЛЬНИК 4Х18 ARS/R 595Х595"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "АППАРАТ ПУСКОРЕГУЛИР. 1К400ДРИ48-003УХЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "ПУСКО-РЕГУЛ.АППАРАТ 1И 700 ДРИ 48-010"

    Кол-во: 256

    "Позиция 12"

    "АППАРАТ ПУСКОРЕГ. 1И700ДРИ48-010 С ИЗУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "СТАРТЕР LS-151 4-22ВТ 127В"

    Кол-во: 56

    "Позиция 14"

    "СТАРТЕР LS-111 4-65ВТ 220В"

    Кол-во: 105

    "Позиция 15"

    "АППАРАТ/ЭПРА HF-P2 14-35TL5HEIII220-240V"

    Кол-во: 45

    "Позиция 16"

    "АППАРАТ/ЭПРА HF-P1 14-35TL5HEIII220-240V"

    Кол-во: 45

    "Позиция 17"

    "АППАРАТ ЭПРА OSRAM QTI 2X28/44/35/49"

    Кол-во: 72

    "Позиция 18"

    "АППАРАТ ЭПРА OSRAM QTI 1X28/54/35/49"

    Кол-во: 93

    "Позиция 19"

    "УСТРОЙСТВО ИЗУ 50-400/001 ДЛЯ ЛАМП ДНАТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "АППАРАТ ЭПРА NB-ETL-236-EA3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "АППАРАТ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩ. ЭПРА ЛЛ 3Х/4Х18"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "АППАРАТ ЭПРА NB-ETL-236-EA3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "АППАРАТ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩ. ЭПРА ЛЛ 3Х/4Х18"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП 03-100-020"

    Кол-во: 11

    "Позиция 25"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛПО 01-2х36-012"

    Кол-во: 42

    "Позиция 26"

    "СВЕТИЛЬНИК НПБ 1402"

    Кол-во: 45

    "Позиция 27"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП 2602А"

    Кол-во: 45

    "Позиция 28"

    "СВЕТИЛЬНИК 4Х18 ARS/R 595Х595"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛПО 01-2х36-012"

    Кол-во: 117

    "Позиция 30"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛВО-13-4Х14-682 ЭПРА"

    Кол-во: 22

    "Позиция 31"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛПО 1Х36 (40) С ЭПРА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛПО 01Х20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "СВЕТИЛЬНИК 4Х18 ARS/R 595Х595"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛСП-44-1Х28-012 ЭПРА Т5 IP65"

    Кол-во: 123

    "Позиция 35"

    "СВЕТИЛЬНИК НПБ 1402"

    Кол-во: 45

    "Позиция 36"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП 2602А"

    Кол-во: 45

    "Позиция 37"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП 2603 С ЛАМПОЙ Е27 20ВТ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП 03-100-020"

    Кол-во: 19

    "Позиция 39"

    "СВЕТИЛЬНИК 4Х18 ARS/R 595Х595"

    Кол-во: 70

    "Позиция 40"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП 03-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП 29-100"

    Кол-во: 11

    "Позиция 42"

    "СВЕТИЛЬНИК 4Х18 ARS/R 595Х595"

    Кол-во: 103

    "Позиция 43"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛСП 01-2Х36-012 IP65"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП1301-60 КРУГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП1301-60 КРУГ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 46"

    "СВЕТИЛЬНИК РВО-42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ 2Х40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2Х40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "СВЕТИЛЬНИК НПП1301-60 КРУГ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "СВЕТИЛЬНИК СD 1Х60ВТ Е27"

    Кол-во: 54

    "Позиция 51"

    "СВЕТИЛЬНИК ARCTIC236"

    Кол-во: 34

    "Позиция 52"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛСП-40 2Х40"

    Кол-во: 28

    Лот 3

    Светодиодные светильники и прожекторы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.04.2019 10:21 GMT +317.04.2019 10:2117.04.2019 10:21Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939205Дата и время окончания срока приема заявок Светодиодные светильники и прожекторы.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2019 13:0031.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Светодиодные светильники и прожекторы.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201931.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Светодиодные светильники и прожекторы.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светодиодные светильники и прожекторы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. 2ая Повелетская, д. 14. Транспортные расходы по доставке до склада ПАО "ЧМК" должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система, растентовка транспорта - обязательна.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставляемую продукцию осуществляется в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад ПАО «ЧМК».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.40.25.123

    Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОЖЕКТОР СДО 07-100 IP65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "ПРОЖЕКТОР LED СДО 07-50 50ВТ ИЭК LPDO701"

    Кол-во: 72

    "Позиция 3"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ДО 150W IP65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ PFL-30W/CW"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ PFL-30W/CW"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 12V-50W"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 36V-50W"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "ПРОЖЕКТОР СДО 06-150 ИЭК LPDO601-150"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "СВЕТИЛЬНИК ДКУ TL-STREET 220 PR PLUS"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ДО 150W IP65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 36V-50W"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 12V-50W"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ LED 150ВТ IP65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ PFL-SMD150w/CW/GR"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ PFL-50W/CW"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 100W"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 12V-50W"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "ПРОЖЕКТОР LED СДО 07-50 50ВТ 6500К СЕР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ PFL-SMD150w/CW/GR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ PFL-50W/CW"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "ПРОЖЕКТОР СДП 50W 4700К IP65"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "ПРОЖЕКТОР LED СДО 07-50 50ВТ 6500К СЕР"

    Кол-во: 45

    "Позиция 23"

    "ПРОЖЕКТОР OSF150-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "СВЕТИЛЬНИК СББ 06-06"

    Кол-во: 95

    "Позиция 25"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОД. ДВО-36W 595Х595Х25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОД. ДВО-36W 595Х595Х25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОД. ДВО-36W 595Х595Х25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "ИНДИКАТОР СВЕТОДИОДНЫЙ УПС3Б-К-220"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОД. ДВО-36W 595Х595Х25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "ИНДИКАТОР УПС1А-К КОМЕТА КРАСНЫЙ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "СВЕТИЛЬНИК ДПП-24-15 С СЕТКОЙ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 32"

    "СВЕТИЛЬНИК ССП-002 LED 2X36"

    Кол-во: 18

    Лот 4

    Взрывозащищенные светильники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.04.2019 10:21 GMT +317.04.2019 10:2117.04.2019 10:21Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939205Дата и время окончания срока приема заявок Взрывозащищенные светильники.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2019 13:0031.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Взрывозащищенные светильники.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201931.08.2019 13:0031.08.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939205Подведение итогов не позднее Взрывозащищенные светильники.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Взрывозащищенные светильники.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставляемую продукцию осуществляется в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад ПАО «ЧМК».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. 2ая Повелетская, д. 14. Транспортные расходы по доставке до склада ПАО "ЧМК" должны быть включены в стоимость продукции. На ПАО "ЧМК" действует пропускная система, растентовка транспорта - обязательна.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.40.39.119

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами прочих типов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СВЕТИЛЬНИК ДПП24-15-007 12В"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "СВЕТИЛЬНИК ДСП72-15-01"

    Кол-во: 38

    "Позиция 3"

    "СВЕТИЛЬНИК ДСП72-20-008-36АС/ДС120 4000К"

    Кол-во: 52

    "Позиция 4"

    "СВЕТИЛЬНИКДСП72-20-007-36АС/ДС-120 4000К"

    Кол-во: 7

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить