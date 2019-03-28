Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с ориентировочным периодом поставки. Срок начала поставки не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «30» мая 2019г. включительно 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, с исполнением условий договора, в том числе: с поставкой, перевозкой, погрузкой, стоимостью тары, страхованием товара, с включением иных транспортных расходов (включая расходы по доставке товара на склад Покупателя), а также налогов, сборов и иных платежей, необходимых для исполнения обязательств по договору, включая НДС 20%. Заказчик, организатор имеет право применить в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений участников аукциона, цену, предложенную участниками без учета НДС. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, указаны в Разделе 7.1 закупочной документации. Предложение участника закупки о цене договора, единицы каждого товара, работы, услуги не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, единицы каждого товара, работы, услуги.