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Номер извещения
ГП915950
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой СП "Горизонт", столовой АБК Северная 5, столовой "Нерюнгринского угольного разреза"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 05:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-62-71
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Oksana.Kostinets@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Костинец Оксана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 09:00 GMT +310.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915950Дата и время окончания срока приема заявок Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 09:0010.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915950Дата и время вскрытия заявок Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 09:0024.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
56
I
Документация лота
Кол-во: 1
Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 09:00 GMT +310.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915950Дата и время окончания срока приема заявок Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 09:0010.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915950Дата и время вскрытия заявок Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 09:0024.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
56
I
Документация лота
Кол-во: 1
Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 09:00 GMT +310.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915950Дата и время окончания срока приема заявок Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 09:0010.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915950Дата и время вскрытия заявок Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 09:0024.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
56
I
Документация лота
Кол-во: 1
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