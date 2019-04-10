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    Главная / Торги / Организация рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой СП "Горизонт", столовой АБК Северная 5, столовой "Нерюнгринского угольного разреза"

    Организация рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой СП "Горизонт", столовой АБК Северная 5, столовой "Нерюнгринского угольного разреза"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915950Дата и время окончания срока приема заявок Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915950

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой СП "Горизонт", столовой АБК Северная 5, столовой "Нерюнгринского угольного разреза"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 05:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проет договора по СП Горизонт

    Проект договора по столовой АБК Северная 5

    Техническое задание по столовой АБК Северная 5

    Проект договора по столовой АБК "Нерюнгринский угольный разрез"

    Техническое задание по столовой АБК "Нерюнгринский угольный разрез"

    Закупочная документация

    Технические задания 3 шт проекты договоров -3 шт закупочная документация -1 шт

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-62-71

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Oksana.Kostinets@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Костинец Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 09:00 GMT +310.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915950Дата и время окончания срока приема заявок Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 09:0010.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915950Дата и время вскрытия заявок Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2019 09:0024.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.201924.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" столовая АБК "Нерюнгринский угольный разрез"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    56

    Услуги общественного питания

    Классификатор ОКВЭД2

    I

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

    Документация лота

    Проект договора по столовой АБК "Нерюнгринский угольный разрез"

    20.03.2019

    Техническое задание по столовой АБК "Нерюнгринский угольный разрез"

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуги по питанию"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 09:00 GMT +310.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915950Дата и время окончания срока приема заявок Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 09:0010.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915950Дата и время вскрытия заявок Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2019 09:0024.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.201924.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация и оказание услуг рабочего питания для работников АО ХК "Якутуголь" в столовой АБК Северная 5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    56

    Услуги общественного питания

    Классификатор ОКВЭД2

    I

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

    Документация лота

    Проект договора по столовой АБК Северная 5

    20.03.2019

    Техническое задание по столовой АБК Северная 5

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуги рабочего питания"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 09:00 GMT +310.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915950Дата и время окончания срока приема заявок Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 09:0010.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915950Дата и время вскрытия заявок Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2019 09:0024.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.201924.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915950Подведение итогов не позднее Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация и оказание услуг лечебного и оздоровительного питания на объекте АО ХК "Якутуголь" – столовой санатория профилактория «Горизонт» (СП «Горизонт»):

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    56

    Услуги общественного питания

    Классификатор ОКВЭД2

    I

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

    Документация лота

    Проет договора по СП Горизонт

    20.03.2019

    Техническое задание по СП Горизонт

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуги лечебного и оздоровительного питания в СП Горизонт"

    Кол-во: 1

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