Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Капитальный ремонт железнодорожных путей №7, №4.

    Капитальный ремонт железнодорожных путей №7, №4.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915947Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт ж/д пути № 7 (весовой), капитальный ремонт ж/д пути № 4 (контейнерный) согласно техническому заданию.БратскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915947

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт железнодорожных путей №7, №4.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 04:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Проект договора

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-73

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    natalya.butchenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутченко Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    атс, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт ж/д пути № 7 (весовой), капитальный ремонт ж/д пути № 4 (контейнерный) согласно техническому заданию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 12:00 GMT +310.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915947Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт ж/д пути № 7 (весовой), капитальный ремонт ж/д пути № 4 (контейнерный) согласно техническому заданию.Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 12:0010.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915947Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт ж/д пути № 7 (весовой), капитальный ремонт ж/д пути № 4 (контейнерный) согласно техническому заданию.Братск

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 12:0031.05.2019 12:0031.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915947Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт ж/д пути № 7 (весовой), капитальный ремонт ж/д пути № 4 (контейнерный) согласно техническому заданию.Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 12:0031.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915947Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт ж/д пути № 7 (весовой), капитальный ремонт ж/д пути № 4 (контейнерный) согласно техническому заданию.Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт ж/д пути № 7 (весовой), капитальный ремонт ж/д пути № 4 (контейнерный) согласно техническому заданию.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В объеме и на условиях предусмотренных Договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, П 01 11 01 00, П 01 11 01 00Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке: 90% от принятых по Акту работ в течении 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Сторонами без замечаний Акта выполненных работ и получения оригиналов счетов-фактур. Оставшиеся 10% стоимости работ по всем принятым актам выполненных работ Заказчик уплачивает в течение 15 рабочих дней с даты окончательной приемки выполненных работ и проверки работоспособности объекта по Договору без замечаний. Окончательная приемка оформляется Актом об окончательной приемке и проверки работоспособности объекта.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    42.12.20.150

    Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    20.03.2019

    Закупочная документация

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт железнодорожного пути"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИКС-ФОКИНО
    Попозиционная № 32211050707
    Оказание услуг по текущему содержанию железнодорожных подъездных путей необщего пользования ООО «ИКС Фокино» в г. Фокино
    Оказание услуг по текущему содержанию железнодорожных подъездных путей необщего пользования...
    588990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:59(GMT+03:00)
    652 917
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Запрос предложений № 32211040764
    Услуги по техническому обслуживанию и текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования ГНС №1
    Услуги по техническому обслуживанию и текущему содержанию железнодорожного пути необщего...
    586570
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 02:59(GMT+03:00)
    1 016 339
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить