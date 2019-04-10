Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке: 90% от принятых по Акту работ в течении 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Сторонами без замечаний Акта выполненных работ и получения оригиналов счетов-фактур. Оставшиеся 10% стоимости работ по всем принятым актам выполненных работ Заказчик уплачивает в течение 15 рабочих дней с даты окончательной приемки выполненных работ и проверки работоспособности объекта по Договору без замечаний. Окончательная приемка оформляется Актом об окончательной приемке и проверки работоспособности объекта.