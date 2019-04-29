Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Лакокрасочные материалы

    Лакокрасочные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915946Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки лакокрасочных материаловТындаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915946

    Уникальный номер закупки

    ГП5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лакокрасочные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 04:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора поставки

    Спецификация

    Система контроля

    Техническая документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ ТРАНС ВОСТОК
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Юридический адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Почтовый адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Контактный телефон

    +7 41656 5-02-86

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Galat@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Галат Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тында

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки лакокрасочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915946Подведение итогов не позднее Договор поставки лакокрасочных материаловТында

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки лакокрасочных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    676282, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213 (код ОКАТО: 10432000000)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаемые условия оплаты. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента получения товара на складе Покупателя. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость лота. Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел Транс Восток
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Адрес местонахождения

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Классификатор ОКПД2

    24.30.1

    Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунтовка ЭП-0280, ТУ 6-27-169-2000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Лак ВД-АК ТУ 6-27-199-2000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Краска Эмаль ВД-АК-1309 ЖТ, ТУ 6-27-108-98, Белый RAL9003"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Краска Эмаль ВД-АК-1309 ЖТ, ТУ 6-27-108-98, Синий RAL5005"

    Кол-во: 250

    "Позиция 5"

    "Краска Эмаль ВД-АК-1309 ЖТ, ТУ 6-27-108-98, Черный RAL9005"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Краска Эмаль ВД-АК-1309 ЖТ, ТУ 6-27-108-98, Серый RAL7004"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "Полимерон-уретановая спецэмаль для металла 3в1 белая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Полимерон-уретановая спецэмаль для металла 3в1 черная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Полимерон-уретановая спецэмаль для металла 3в1 желтая"

    Кол-во: 46

    "Позиция 10"

    "Полимерон-уретановая спецэмаль для металла 3в1 оранжевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Полимерон-уретановая спецэмаль для металла 3в1 синяя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Полимерон-уретановая спецэмаль для металла 3в1 зеленая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Полимерон-уретановая спецэмаль для металла 3в1 красная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "Растворитель Уайтспирит"

    Кол-во: 250

    "Позиция 15"

    "Нитроэмаль желтая ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Нитроэмаль красная ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Нитроэмаль оранжевая ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Нитроэмаль серая ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Нитроэмаль черная ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Эмаль ПФ красная ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Эмаль ПФ желтая ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить