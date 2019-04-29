www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915946
Уникальный номер закупки
ГП5
Наименование закупки
Лакокрасочные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 04:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Почтовый адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Контактный телефон
+7 41656 5-02-86
Факс
--
Адрес электронной почты
Aleksandr.Galat@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Галат Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тында
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки лакокрасочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки лакокрасочных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
676282, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213 (код ОКАТО: 10432000000)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел Транс Восток
Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток
Адрес местонахождения
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
24.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 200
Кол-во: 250
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 46
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.